Újabb vereség, ezúttal Szombathelyen

A hazai együttes eddigi öt mérkőzésén egy-egy győzelmet és döntetlent, valamint három vereséget gyűjtött be, így három ponttal a 10. helyen állt a tabellán a meccs előtt, míg a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia igen nehéz helyzetből, a 12.helyről igyekszik felállni és elindulni a felfelé vezető úton. A dunaújvárosiak mérlege öt mérkőzésből egy pont volt a találkozó előtt, és a pontjaik száma a meccs után sem növekedett.

A dunaújvárosi akadémia játékosai mindössze egy ponttal a tarsolyukban utaztak el Szombathelyre

Fotó: DKKA/VizoPhoto

A dunaújvárosi akadémia jó hajrája kevés volt

Jól indult a találkozó a DKKA számára, mivel Fehér Luca a 2. percben megszerezte a vezetést. Ekkor kevesen gondolták volna, hogy a Kohász ekkor vezetett utoljára. A szombathelyiek fokozatosan elhúztak, a félidő hajráját 13-8-as hazai vezetésnél kezdték a csapatok, a játékrész vége 19-15 lett.

A második harminc perc is jól kezdődött a DKKA számára, ugyanis egy percen belül Török és Kellermann is eredményes volt (19-17). Ezután ismét fordult a kocka, és a 39. percben már hat gól volt a két csapat között a különbség (24-18). A folytatásban azután a dunaújvárosi hölgyek fokozatosan dolgozták le a hátrányukat, és az utolsó perc előtt már csak egy gól volt a Szombathelyi KKA előnye (32-31). Több gól azonban már nem született, így a DKKA újabb vereséget szenvedett.

Szombathelyi KK - DKKA 32-31 (19-15)

DKKA: Bartulovic (Wéninger) - Terzic 1, Török 1, Kellermann 6, Horváth 1, Paróczy 1, Luchies 1, Popovic 1, Agócs 2, Kerekes, Lakatos, Román 4, De Abreu 9, Fehér 1, Gajdos 3. Vezetőedző: Zubai Gábor.