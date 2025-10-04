A DEAC ellen lehet javítani

Arról már beszámoltunk, hogy az Acélbikák 11-2-re kikaptak a Gyergyói HK-tól Székesfehérváron, ahol a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása miatt a hazai meccseit játssza a DAB. Most közöljük az edzői véleményeket.

Tizenegyszer nem tudták a kapujukat megmenteni a góltól az Acélbikák

Fotó: DAB/Anda Fábián

Tükörbe kell nézniük az Acélbikáknak

Hetler Ádám, DAB: – Szeretnénk elnézést kérni a szurkolóinktól és megbeszélni, miként tudjuk ezt jóvá tenni, hogy higgyenek bennünk, és valahogy ezt helyrehozzuk. Másodsorban úgy gondolom, mindenkinek tükörbe kell néznie, és megtekinteni, mi az, amit ki tudott hozni magából és mi az, amit nem, mi az, amit hétköznap jól csinál és mit nem. Azt be kell vallani, hogy a Gyergyó most más ligában játszik, mindenkinek nagyon nehéz dolga lesz ellene, de nem szabadott volna ennyire elengedni őket, jobban kellett volna koncentrálni, mert a tizenegy gólból kilencben mi is benne voltunk. Jó lenne most már magunkon is segíteni pár olyan dologgal, amivel meg tudjuk lepni az ellenfeleket.

Markus Juurikkala, Gyergyói HK: – Természetesen nagyon örülök az eredménynek, gyönyörű gólokat ütöttünk ma. Azért nem mindig azon a szinten játszottunk, amin szerettünk volna, szóval vannak még dolgok, amiben tanulnunk kell, és jobbak lehetünk. Szép gólokat lőttünk, a támadó harmadban jó dolgokat csináltunk, jól használtuk ki a lehetőségeinket. Fontos volt a jó kezdés, korán megszereztük a vezetést, így nem kellett "üldöznünk" a játékunkat.

Vasárnap a DEAC ellen 14.30 órai kezdettel korcsolyázik jégre a DAB az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban.