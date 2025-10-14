Mi lesz veled Dunaújvárosi Jégcsarnok? (videóval)

A Dunaújvárosi Jégcsarnokot 1998-ban adták át, akkor Közép-Európa egyik legkorszerűbb létesítménye volt. Nem véletlenül rendeztek itt Kontinentális Kupa csoportmérkőzést, sőt, B-csoportos (most divízió I/A) felnőtt világbajnokságot, és ugyancsak B-csoportos, de junior világbajnokságot. Mára azonban már elavult, megöregedett az Acélbikák otthona, ami nem is csoda, hiszen már huszonhét éves a csarnok.

Az új palánk, a kispadok elkészültek. De ez kevés ahhoz, hogy az Acélbikák hazai pályán játszhassanak

Fotó: Agárdy Csaba

Az Acélbikák elnöke bizakodik a jövőt illetően

Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Acélbikák elnöke korábban hírportálunknak elmondta, minél lejjebb ásnak, annál több csontváz kerül elő, ezért csúszik az átadás ideje.

– A helyzet azóta sem változott, most a hűtőgép és a beton közötti csőrendszert is kell kicserélni. Nagyon szigorúak a szabályok, amivel egyetértek, mert a műjégpálya veszélyes üzem. Az ammónia leengedése miatt rengeteg engedélyt kell kérnünk a jégcsarnok üzemeltetésére. Most úgy gondoljuk, hogy november közepén már sportolásra alkalmas jegünk lesz. De azon sem csodálkoznék, hogy egy-két hetet csúsznánk, de nagyon bízom a november közepében. Sőt, abban is, hogy november közepétől valamivel hamarabb lesz jegünk - mondta Azari Zsolt.

– Szerencsére a Magyar Jégkorong Szövetség a segítségünkre van, a Tüskecsarnokban szerzett jeget, ingyen használhatjuk, most ott edzünk. Azon is dolgozunk, hogy az Erste Liga csapataival megegyezzünk a pályaválasztási jogok felcseréléséről - fejezte be az elnök.

Októberben négy idegenbeli meccse lesz a DAB-nak, az első hazai találkozó október 31-re van kiírva, de kevés az esély arra, hogy a DVTK Jegesmedvéket Dunaújvárosban fogadják majd az Acélbikák.