A harmadik Pinczés is bemutatkozott

Az Acélbikák pénteken tartalékosan várták a miskolciak elleni találkozót, azonban az örömteli volt, hogy bemutatkozott a felnőttek között a harmadik Pinczés fivér, Kamill. Korábban a testvérei közül szerepelt már az Erste Ligában a kapus Bendegúz és a csatár Olivér.

A miskolciak megérdemelten nyertek pénteken az Acélbikák ellen Fotó: Kavics Photo

Nehéz napok után az Acélbikák

DVTK – DAB 6-3 (2-1, 1-1, 3-1)

DAB: Bejó – Kugyin, Balázsi, Aszkarov 2, Keresztes, Jarulin (1) – Murgic (1), Szécsi (1), Lawson, Zorin (1), Djumic - Bánki, Vuoksiala, Strenk, Cseh (1), Csémi 1 – Pinczés O., Vadócz, Kuminka, Pinczés K. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Így látták az edzők a mérkőzést.

Láda Balázs: - A legfontosabb, hogy három ponttal gazdagodtunk. Dolgoztunk, de ma szerintem nem jöttünk ki olyan felfogásban, ahogyan kellett volna. Azt látjuk, hogy mi az ami működik, mit kell megtartanunk, de azt is, hogy miben kell fejlődni. Elsősorban ma azért volt ennyire döcögős a játék, mert nem jó felfogásban érkeztünk a meccsre. Ez nem azt jelenti, hogy álmosan, vagy nem felkészülten, egyszerűen meg kell érteni, hogy a csapatot kell előtérbe helyezni. Akkor adtunk teret és lehetőséget az ellenfélnek, amikor nem voltunk fegyelmezettek. Hosszú távon ezen változtatnunk kell. De nem szabad rosszat mondani, hiszen nyertünk, és itt Miskolcon vagy nyersz, vagy meghalsz a pályán, ma nyertünk, meg is dolgoztunk érte, ez nem kérdés, de vasárnapra jobbnak kell lennünk.

Hetler Ádám: - Gratulálok az ellenfélnek, megérdemelten győztek. Gratulálnom kell az én játékosaimnak is, mindent megtettek. Nagyon nehéz napjaink vannak, nyilván ez rányomja a bélyegét a dolgokra és ezt még tetézi, hogy nem érünk le időben egy mérkőzésre. Nem tudok mást mondani, küzdöttünk, mindent megtettünk, de ennyivel jobb volt a hazai csapat.