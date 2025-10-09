Mozd'Újváros – sportos napra várnak mindenkit a Szalki-szigetre

Az Európai Sporthét alkalmából egy különleges, ingyenes sporteseménnyel várnak mindenkit a Szalki-szigetre, ahol a mozgás öröme és a közösség ereje találkozik szombaton, a regiszrációs űrlap linkje a cikk végén található. Az esemény a Sportoló Nemzet Programba illeszkedve, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület szakmai szervezésében és az önkormányzat támogatásával valósul meg, ami Dunaújváros szabadidős sportkoncepciójának bevezető eseménye is. A mezei akadályfutó verseny célja, hogy minden korosztály számára élményt nyújtson, legyen szó iskolásokról, családokról, sportkedvelőkről vagy az első lépéseiket megtevőkről. Valódi szabadtéri mozgásünnepre várnak mindenkit, ahol az érdeklődők sportágakat próbálhatnak ki, extrém kalandfutásban vehetnek részt, megmozdulhatnak neves edző vezetésével, vagy feltöltődhetnek a közösség energiájával.

A mozgás öröme lesz a szombati nap, íme a helyszín és pályarajz

Forrás: DSKE

A mozgás öröme, ez lesz a program

A megnyitó 9 órakor lesz, majd negyed órával utána közös bemelegítés Dóczi Zsuzsival.

9.30-kor indul az egykörös akadályfutás a legkisebbeknek számára, a táv kb. 1,5 km. Akadályok: szekrényugrás, guggolva járás, kúszás álcaháló alatt, gumiabroncs akadály.

9.45 óra: birkózó bemutató a színpadon.

10 óra: kétkörös akadályfutás (haladóknak, táv kb. 3 km), akadályok: magasabb szekrényugrás, guggolva járás, kúszás álcaháló alatt, gumiabroncs akadály.

10.15 óra: Eredményhirdetés a legkisebbeknek.

10.30 óra: zumba mindenkinek – Délczeg Zsófi bemutatója.

10.45 óra: eredményhirdetés a haladóknak.

11 óra: háromkörös akadályfutás (legbátrabbaknak, táv kb. 4,5 km), akadályok: legmagasabb szekrényugrás, guggolva járás, kúszás álcaháló alatt, gumiabroncs akadály.

11.15 óra: kajak-kenu bemutató a színpadon.

11.30 óra: torna bemutató a színpadon.

11.45 óra: az úszó szakosztály bemutatkozása a színpadon.

12 óra: kötélhúzó verseny.

12.30 óra: eredményhirdetés a bátraknak.

További sportprogramok 09 és 13 óra között

A DKSE szakosztályainak bemutatkozása

A nap során ingyenes vérnyomásmérésre is lehetőség lesz Gurisatti Anikó szervezésében.

A nap során a Sportoló Nemzet Program népszerűsítése is zajlik.

A szombati ingyenes programra regisztrálni itt, ezen a linken keresztül lehet.