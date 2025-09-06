Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak, ami világbajnoki ezüstérmet ért

A masters indulókkal együtt összesen 49 ország csaknem 900 indulója érkezett Győrbe, a folyók városába a világbajnokságra, ahol szombaton az ifjúsági kajak kettesek 18,1 kilométerén állt rajthoz Katona Sára, a DKSE versenyzője, Horváth Attila tanítványa és párja Jámbor Lotti (Szekszárdi KKSE). A két lány nem a legjobb előjelekkel várhatta a megmérettetést, ugyanis utóbbinak a pénteki egyest fel kellett adnia rosszullét miatt, míg dunaújvárosi társa gyomorpoblémával küzdött.

Világbajnoki ezüstéremmel térhet haza a DKSE kiválósága, Katona Sára

Fotó: MKKSZ

Világbajnoki ezüstérem, hatalmas elismerés érte

A futamon aztán féltávig tudták csak tartani a lépést a címvédő Hudi-Kadler Panni és Zatykó Panka párossal, akik hatalmas fölénnyel nyertek. Azonban a Jámbor, Katona duó is hatalmasat küzdött, a második helyet magabiztosan szerezték meg, a mögöttük érkező dán egységet több mint egy perccel előzték meg. Az előzmények ismeretében, hatalmas elismerés illeti őket.