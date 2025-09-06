2 órája
Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak, ami világbajnoki ezüstérmet ért
A győri felnőtt és korosztályos kajak-kenu maraton világbajnokságon szombaton a DKSE-t képviselő Katona Sára a szekszárdi Jámbor Lottival ezüstérmet szerzett.
A masters indulókkal együtt összesen 49 ország csaknem 900 indulója érkezett Győrbe, a folyók városába a világbajnokságra, ahol szombaton az ifjúsági kajak kettesek 18,1 kilométerén állt rajthoz Katona Sára, a DKSE versenyzője, Horváth Attila tanítványa és párja Jámbor Lotti (Szekszárdi KKSE). A két lány nem a legjobb előjelekkel várhatta a megmérettetést, ugyanis utóbbinak a pénteki egyest fel kellett adnia rosszullét miatt, míg dunaújvárosi társa gyomorpoblémával küzdött.
Világbajnoki ezüstérem, hatalmas elismerés érte
A futamon aztán féltávig tudták csak tartani a lépést a címvédő Hudi-Kadler Panni és Zatykó Panka párossal, akik hatalmas fölénnyel nyertek. Azonban a Jámbor, Katona duó is hatalmasat küzdött, a második helyet magabiztosan szerezték meg, a mögöttük érkező dán egységet több mint egy perccel előzték meg. Az előzmények ismeretében, hatalmas elismerés illeti őket.
A lányok így nyilatkoztak a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebook-oldalán. Jámbol Lotti: – Nagy kihívás volt, hatalmasat küzdöttünk, mindent megtettünk ami tőlünk telik.
Büszke vagyok a Sárára és arra, hogy egymásért így tudunk küzdeni.
– Óriási segítség volt a hazai szurkolók támogatása is.
Katona Sára: – Nagyon jól tudunk együtt menni Lottival, remek futam volt, ami összekovácsolt minket mégjobban.
A bizalom csak erősebb lesz köztünk minden egyes versennyel. Természetesen előkelő helyre fog kerülni ez az ezüstérem a medáljaim között.