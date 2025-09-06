szeptember 6., szombat

Maraton

2 órája

Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak, ami világbajnoki ezüstérmet ért

Címkék#Győr#Jámbor Lotti#Katona Sára#küzdelem#DKSE#világbajnokság#kajak#ezüstérem#Magyar Kajak-Kenu Szövetség

A győri felnőtt és korosztályos kajak-kenu maraton világbajnokságon szombaton a DKSE-t képviselő Katona Sára a szekszárdi Jámbor Lottival ezüstérmet szerzett.

Gallai Péter

A masters indulókkal együtt összesen 49 ország csaknem 900 indulója érkezett Győrbe, a folyók városába a világbajnokságra, ahol szombaton az ifjúsági kajak kettesek 18,1 kilométerén állt rajthoz Katona Sára, a DKSE versenyzője, Horváth Attila tanítványa és párja Jámbor Lotti (Szekszárdi KKSE). A két lány nem a legjobb előjelekkel várhatta a megmérettetést, ugyanis utóbbinak a pénteki egyest fel kellett adnia rosszullét miatt, míg dunaújvárosi társa gyomorpoblémával küzdött. 

világbajnoki ezüstérem
Világbajnoki ezüstéremmel térhet haza a DKSE kiválósága, Katona Sára
Fotó: MKKSZ

Világbajnoki ezüstérem, hatalmas elismerés érte

A futamon aztán féltávig tudták csak tartani a lépést a címvédő Hudi-Kadler Panni és Zatykó Panka párossal, akik hatalmas fölénnyel nyertek. Azonban a Jámbor, Katona duó is hatalmasat küzdött, a második helyet magabiztosan szerezték meg,  a mögöttük érkező dán egységet több mint egy perccel előzték meg. Az előzmények ismeretében, hatalmas elismerés illeti őket.

A lányok így nyilatkoztak a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebook-oldalán. Jámbol Lotti: – Nagy kihívás volt, hatalmasat küzdöttünk, mindent megtettünk ami tőlünk telik.

Büszke vagyok a Sárára és arra, hogy egymásért így tudunk küzdeni.

– Óriási segítség volt a hazai szurkolók támogatása is.

Katona Sára: – Nagyon jól tudunk együtt menni Lottival, remek futam volt, ami összekovácsolt minket mégjobban.

A bizalom csak erősebb lesz köztünk minden egyes versennyel. Természetesen előkelő helyre fog kerülni ez az ezüstérem a medáljaim között.

 

