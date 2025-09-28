szeptember 28., vasárnap

Erste Liga

2 órája

Vereség a vármegyei rangadón

Címkék#jégkorong#Dunaújváros#DAB#Székesfehérvár

Fejér vármegyei rangadót játszottak a jégkorongozók Erste Ligájában vasárnap este. A FEHA19 5-2-re legyőzte az Acélbikákat

Agárdy Csaba
Vereség a vármegyei rangadón

Nem sikerült sorozatban harmadszor is nyernie a DAB-nak

Fotó: FEHA19

A Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) két győzelem után utazott el a székesfehérvári akadémistákhoz. Ezúttal azonban nem sikerült pontot szerezniük.

FEHA19 - DAB 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)

FEHA19: Csibi (Sági) – Bajkó, Salamon, Ambrus, Zapernick, Németh Z. – Sivrin, Nagy D., Bucskin, Keceli-Mészáros, Atlasz – Erdőhelyi, Szabó P., Balasits, Alapi, Nádor – Erdősi, Pallós, Hiezl. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

DAB: Bejó (Szücs) – Kugyin, Mikulovics, Jarulin, Zorin, Aszkarov – Szécsi, Balázsi, Cseh, Pinczés, Djumic – Bánki, Vuoksiala, Lawson, Subotic, Keresztes – Csémi, Strenk, Vadócz. Vezetőedző: Hetler Ádám.

A DAB gólszerzői: Keresztes Zsombor, Ryan Lawson.

 

