Vereség a vármegyei rangadón

A Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) két győzelem után utazott el a székesfehérvári akadémistákhoz. Ezúttal azonban nem sikerült pontot szerezniük.

FEHA19 - DAB 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)

FEHA19: Csibi (Sági) – Bajkó, Salamon, Ambrus, Zapernick, Németh Z. – Sivrin, Nagy D., Bucskin, Keceli-Mészáros, Atlasz – Erdőhelyi, Szabó P., Balasits, Alapi, Nádor – Erdősi, Pallós, Hiezl. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

DAB: Bejó (Szücs) – Kugyin, Mikulovics, Jarulin, Zorin, Aszkarov – Szécsi, Balázsi, Cseh, Pinczés, Djumic – Bánki, Vuoksiala, Lawson, Subotic, Keresztes – Csémi, Strenk, Vadócz. Vezetőedző: Hetler Ádám.

A DAB gólszerzői: Keresztes Zsombor, Ryan Lawson.