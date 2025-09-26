Erste Liga
5 órája
Váratlan, de megérdemelt győzelem
A Dunaújvárosi Acélbikák folytatták szereplésüket a jégkorongozók Erste Ligájában. Bravúros győzelem idegenben.
Öt gólt is lőtt idegenben a dunaújvárosi csapat
Fotó: Várhegyi Erna/BJAHC
Budapest Jégkorong Akadémia HC - Dunaújvárosi Acélbikák 3-5 (1-2, 1-2, 1-1)
A dunaújvárosiak végig kezükben tartották a mérkőzést. Meglepő, de megérdemelt győzelmet arattak.
