Erste Liga

5 órája

Váratlan, de megérdemelt győzelem

Címkék#Budapest Jégkorong Akadémia HC#Erste Ligájában#győzelem

A Dunaújvárosi Acélbikák folytatták szereplésüket a jégkorongozók Erste Ligájában. Bravúros győzelem idegenben.

Agárdy Csaba
Váratlan, de megérdemelt győzelem

Öt gólt is lőtt idegenben a dunaújvárosi csapat

Fotó: Várhegyi Erna/BJAHC

Budapest Jégkorong Akadémia HC - Dunaújvárosi Acélbikák 3-5 (1-2, 1-2, 1-1)

A dunaújvárosiak végig kezükben tartották a mérkőzést. Meglepő, de megérdemelt győzelmet arattak.

 

