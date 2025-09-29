szeptember 29., hétfő

Torna világkupa: egy újabb érem Dunaújvárosnak

Címkék#Mayer Gréta#Kovács Zsófia#Magyar Torna Szövetség#Waberer ’ s Torna Challenge Világkupa#érem#torna világkupa#DKSE

A szombathelyi torna világkupa vasárnapi döntői során is érdekelt volt a dunaújvárosi klub versenyzője, Mayer Gréta. Az előző napi érem után ezúttal is dobogóra tudott állni a szerenkénti döntőben.

Gallai Péter

A Waberer’s Torna Challenge Világkupa szombathelyi döntői során szombaton a válogatott DKSE tagjai közül Mayer Gréta az ugrás döntőjében második lett, Kovács Zsófia pedig felemáskorláton hatodikként zárt. A vasárnapi finálékban Mayer gerendán volt érdekelt, ahol végül bronzérmet szerzett Trenka János tanítványa. A 38 ország sportolóit felvonultató torna világkupa során a magyar csapat mérlege: egy arany-, három ezüst- és két bronzérem, amihez a dunaújvárosiak két medállal járultak hozzá. A zárónapon ünnepélyesen búcsúztatták Balázs Krisztiánt. Az ifjúsági olimpiai bajnok tornász januárban, orvosi tanácsra jelentette be visszavonulását.

torna világkupa
A szombathelyi torna világkupa két éremmel zárult Mayer Gréta számára
Fotó: Tomcsányi Gusztáv

Torna világkupa: Mayer Gréta csodás hétvégéje

Csodálatos volt ez a hétvége, büszke vagyok, hogy sikeresen teljesítettem mindkét napon.

– Mindig örömmel jövök Szombathelyre, fantasztikus a hazai közönség. Külön öröm számomra, hogy az új ugrásommal rögtön ezüstérmet szereztem. A vasárnapi gerendagyakorlat miatt nagyon izgultam, de boldog vagyok, hogy harmadik hellyel zártam – mondta ezt többek között Mayer Gréta a Magyar Torna Szövetség videójában.

