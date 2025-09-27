szeptember 27., szombat

Remek kezdés

5 órája

A DKSE tornászai világkupa döntőkben

Címkék#Kovács Zsófia#Mayer Gréta#Magyar Torna Szövetség#Szombathelyen#világkupa#döntősök#selejtező

A szombathelyi Waberer’s Torna Challenge Világkupa pénteki selejtezői kilenc magyar döntős helyezést hoztak. A DKSE indulói közül Mayer Gréta két, Kovács Zsófia egy fináléban lesz érdekelt.

Az idei torna világkupa minden korábbinál népesebb mezőnyt vonultat fel, 38 nemzet versenyzői érkeztek Szombathelyre. A vasi vármegyeszékhely közönsége igazi világsztárokat láthat, hiszen a verseny fontos állomása a három hét múlva esedékes jakartai világbajnokságra való felkészülésnek. Több tengerentúli csapat a párizsi világkupa után itt végzi az utolsó simításokat. A magyar női válogatottban a DKSE két kiválósága, Mayer Gréta és Kovács Zsófia kapott helyet. Czifra Bettina Lili versenyen kívül indul korláton.

torna világkupa
Mayer Gréta két szeren lesz ott a torna világkupa döntőben
Fotó: MATSZ

Torna világkupa: így szerepeltek a lányok a selejtezőben

A pénteki selejtezők után Mayer Gréta ugráson harmadikként, gerendán hetedikként biztosította helyét a fináléban, talajon tizenkilencedik lett. Kovács Zsófia felemáskorláton a második legjobb pontszámmal kvalifikált a döntőre. 

Mayer Gréta a Magyar Torna Szövetség honlapjának kiemelte, hogy különleges hangulatú verseny a szombathelyi: – Fantasztikus a közönség, tudom, hogy a döntős napokon még több szurkolóra számíthatunk. Örülök a két finálés helyemnek, az ugrásnak különösen.

 

