Több infarktust is kihordott lábon a rácalmási edző, elképesztő ami történt

A Rácalmás a Gyúró vendégként próbált helytállni, ami a mezőnyjátékot és helyzetkialakítást tekintve teljes mértékben sikerült is. A ziccereket azonban csak az ellenfelük tudta érvényesíteni. A rengeteg kihagyott lehetőség miatt a rácalmási edző több infarktust hordott ki a meccs során.

Fotó: DH-archív

Tordas-Gyúró Egyetértés – Rácalmás 3-0 (0-0)

Rácalmás: Berek - Nagy, Pinte F., Balogh, Juhos, Morva, Czinkon, Jeney, Hornyák, Pinte Sz., Molnár. Csere: Gurisatti, Rácz, Homolya, Horváth.

Papp Péter, Rácalmás: – Ezt a mérkőzést 0-8-ra kellett volna megnyernünk az első félidőben, annyi helyzetünk volt. A hatodik percben három ziccert is kihagytunk a kapussal szemben.

Több infarktust hordtam ki lábon

Nem is tudom, mennyi infarktust hordtam ki lábon. Az ellenfelünk az első negyvenöt percben kétszer lőtt kapura. A labdabirtoklás 90-10 nekünk. Harminc gólhelyzet kialakítása, melyből több, százszázalékos lehetőség volt.

– Nyilván ezután az a rész jön, hogy ha egyszer hibázunk, abból gól lesz. Sajnos ez rendszeres tavaly óta. A 72. perc után kaptunk két tizenegyest, melyből az elsőt megfogta a kapusunk. A kipattanóra érkező pedig már az elrúgás pillanata előtt benn volt a tizenhatoson belül és ő rúgta a gólt. Hiába reklamáltunk! Két perc múlva újra büntetőt ítélt ellenünk a játékvezető, majd a 84. percben ismét zörgött a hálónk. Az a legszebb, hogy húszan vagyunk edzésen és őrületes munkát végeznek a fiúk. A mérkőzéseken vajon ez miért nem érvényesül, teljesen tanácstalan vagyok.

Szintén vendégként futott pályára Kulcs csapata Zichyújfalun, ahol a 68. percig vezettek is Nagy révén, de utána egy büntető megtörte a lendületet és még két hazai góllal fejeződött be a mérkőzés.

Zichyújfalu – Kulcs 3-1

Kulcs: Herczog - Posch, Mészáros, Bilkej, Nagy, Sebestyén, Szabó, Varga, Plézer, Varjas, Seres.