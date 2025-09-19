szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

24°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Utánpótlás

2 órája

Egy kisváros tehetségeinek nagy napja volt ez

Címkék#Kammerer Zoltán Regionális Akadémia#u12#Csányi Gergő#Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület#betétfutam#tehetség#világbajnokság

Óriási élményben lehetett része a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület fiataljainak, akik a maraton világbajnokság betétfutamán a regionális akadémia színeiben állhattak rajthoz.

Gallai Péter

A győri maraton kajak-kenu világbajnokságon – ahol a DKSE-t képviselő Katona Sára az ifik között Jámbor Lottival ezüstérmet nyert K-2 18,1 kilométeren – sem maradhatott el a regionális akadémiák betétfutama. Hagyomány, hogy a hazai rendezésű világeseményeken lehetőséget ad a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a jövő bajnokainak is, hogy megtapasztalják egy nemzetközi verseny fantasztikus hangulatát. Ez most egy különleges váltóverseny formájában valósult meg, melynek keretein belül a hat regionális akadémia U12-es korosztályú tehetségei csaptak össze. Fiú és lány kajakban, valamint a vegyes kenuban az első három helyezett csapat tagjai az érem és a felejthetetlen emlék mellett, egy Braca lapáttal is gazdagodtak

tehetség
Csányi Gergő klubvezető négy tehetséges tanítványával
Fotó: DKKE

A Kammerer Zoltán Regionális Akadémiát képviselve ott voltak a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület tehetségei is, aki egy tisztán dunaföldvári egységként szereztek bronzérmet, ami hatalmas siker!

A tehetségek számára nem csak érem miatt volt különleges ez a nap

– Először az egyes hajók indultak el, ahol Viczai János és Szabó András Zotmund egy zsúfolt, kaotikus rajt után az elsőként értek a váltóponthoz. Innen a váltást Miklán Zalán és Prajda Nándor vette át páros hajóban, és stabil, kemény menettel hozták be a csapatot a harmadik helyre. Ez a nap nemcsak az érem miatt volt különleges, hanem azért is, mert fiatal sportolóink világbajnoki hangulatban, hatalmas szurkolótábor előtt mutathatták meg, mire képesek – fogalmazott Csányi Gergő klubvezető és edző a DKKE közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu