Egy kisváros tehetségeinek nagy napja volt ez

A győri maraton kajak-kenu világbajnokságon – ahol a DKSE-t képviselő Katona Sára az ifik között Jámbor Lottival ezüstérmet nyert K-2 18,1 kilométeren – sem maradhatott el a regionális akadémiák betétfutama. Hagyomány, hogy a hazai rendezésű világeseményeken lehetőséget ad a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a jövő bajnokainak is, hogy megtapasztalják egy nemzetközi verseny fantasztikus hangulatát. Ez most egy különleges váltóverseny formájában valósult meg, melynek keretein belül a hat regionális akadémia U12-es korosztályú tehetségei csaptak össze. Fiú és lány kajakban, valamint a vegyes kenuban az első három helyezett csapat tagjai az érem és a felejthetetlen emlék mellett, egy Braca lapáttal is gazdagodtak

Csányi Gergő klubvezető négy tehetséges tanítványával

Fotó: DKKE

A Kammerer Zoltán Regionális Akadémiát képviselve ott voltak a Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület tehetségei is, aki egy tisztán dunaföldvári egységként szereztek bronzérmet, ami hatalmas siker!

A tehetségek számára nem csak érem miatt volt különleges ez a nap

– Először az egyes hajók indultak el, ahol Viczai János és Szabó András Zotmund egy zsúfolt, kaotikus rajt után az elsőként értek a váltóponthoz. Innen a váltást Miklán Zalán és Prajda Nándor vette át páros hajóban, és stabil, kemény menettel hozták be a csapatot a harmadik helyre. Ez a nap nemcsak az érem miatt volt különleges, hanem azért is, mert fiatal sportolóink világbajnoki hangulatban, hatalmas szurkolótábor előtt mutathatták meg, mire képesek – fogalmazott Csányi Gergő klubvezető és edző a DKKE közösségi oldalán.