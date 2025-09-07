Találkozó
Szurkolói ankétot tart a Dunaújvárosi Acélbikák csapata
Szeptember 11-én, csütörtökön 18 órától rendezik meg a Dunaújvárosi Acélbikák szezon előtti, hagyományos szurkolói ankétját.
Az eseményen a Dunaújvárosi Acélbikák részéről a szakvezetés és a játékosok képviseletében is többen ott lesznek, hogy válaszoljanak a kérdésekre és beszélgessenek a szurkolókkal. Így Hetler Ádám vezetőedző, Németh Péter, Szécsi Patrik, Keresztes Zsombor, Pinczés Olivér vesz részt az eseményen és várja a drukkereket. A szurkolói ankét helyszíne a DAB Jégkorong Metodikai Központja lesz a jégcsarnok mellett.
