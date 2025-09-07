szeptember 7., vasárnap

Találkozó

1 órája

Szurkolói ankétot tart a Dunaújvárosi Acélbikák csapata

Címkék#szurkolói ankét#Hetler Ádám#DAB Jégkorong Metodikai Központja#csapat#Dunaújvárosi Acélbikák

Szeptember 11-én, csütörtökön 18 órától rendezik meg a Dunaújvárosi Acélbikák szezon előtti, hagyományos szurkolói ankétját.

Gallai Péter

Az eseményen a Dunaújvárosi Acélbikák részéről a szakvezetés és a játékosok képviseletében is többen ott lesznek, hogy válaszoljanak a kérdésekre és beszélgessenek a szurkolókkal. Így Hetler Ádám vezetőedző, Németh Péter, Szécsi Patrik, Keresztes Zsombor, Pinczés Olivér vesz részt az eseményen és várja a drukkereket. A szurkolói ankét helyszíne a DAB Jégkorong Metodikai Központja lesz a jégcsarnok mellett.

