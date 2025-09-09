Legendás erősítés, Szuper Levente Dunaújvárosban

A program célja nem más, mint hogy már gyermekkortól olyan sportágspecifikus technikai, mentális és fizikai fejlesztéseket biztosítson, amelyek a fiatal tehetségeket valódi jégre termett sportolókká nevelik. A fókuszban továbbra is a tudatos fejlesztés és nevelés áll. A program megálmodója, ifj. Azari Zsolt egyértelmű célt tűzött ki: olyan gyerekeket támogatni, akik megfelelő iránymutatással és képzéssel valóra válthatják álmaikat, és ezzel nemcsak saját sikereiket építik, hanem a magyar jégkorong jövőjét is – számolt be róla a Dunaújvárosi Acélbikák közösségi oldala. Majd pedig bejelentették, az Acélbikák Sportkarrier Programhoz egy legenda, a sportág egyik legismertebb alakja csatlakozik. Nem más, mint Szuper Levente.

Szuper Levente szakmaisága óriási értéket képvisel a DAB számára

Forrás: Team Hungary

Az egykori kiváló kapus neve nem ismeretlen a magyar jégkorong szerelmeseinek, ikonikus játékosként és szakemberként egyaránt komoly múlttal bír. Mostantól pedig az Acélbikák utánpótlását segíti tudásával és tapasztalatával!