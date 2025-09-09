2 órája
Legendás erősítés, Szuper Levente Dunaújvárosban
Új szintre lép a Dunaújvárosi Acélbikák utánpótlásának fejlesztése. A DAB programjához egy országosan elismert szakember, a sportág egyik legismertebb alakja, Szuper Levente csatlakozik.
A program célja nem más, mint hogy már gyermekkortól olyan sportágspecifikus technikai, mentális és fizikai fejlesztéseket biztosítson, amelyek a fiatal tehetségeket valódi jégre termett sportolókká nevelik. A fókuszban továbbra is a tudatos fejlesztés és nevelés áll. A program megálmodója, ifj. Azari Zsolt egyértelmű célt tűzött ki: olyan gyerekeket támogatni, akik megfelelő iránymutatással és képzéssel valóra válthatják álmaikat, és ezzel nemcsak saját sikereiket építik, hanem a magyar jégkorong jövőjét is – számolt be róla a Dunaújvárosi Acélbikák közösségi oldala. Majd pedig bejelentették, az Acélbikák Sportkarrier Programhoz egy legenda, a sportág egyik legismertebb alakja csatlakozik. Nem más, mint Szuper Levente.
Az egykori kiváló kapus neve nem ismeretlen a magyar jégkorong szerelmeseinek, ikonikus játékosként és szakemberként egyaránt komoly múlttal bír. Mostantól pedig az Acélbikák utánpótlását segíti tudásával és tapasztalatával!
Szuper Levente személye nem csak új szintet, hanem távlatokat is megnyit
– Nemcsak a kapusokkal foglalkozik majd, hanem komplex módon támogatja az egész képzési rendszert, segítve a helyes és hatékony szakmai felkészítést. Szakmaisága óriási értéket képvisel számunkra, és hatalmas lendületet ad a jövő generációjának is.
Ez a lépés nemcsak egy új szintet, hanem új távlatokat is megnyit az utánpótlás-nevelésben Dunaújvárosban, az Acélbikáknál, és a magyar jégkorongban egyaránt
– fogalmazott ifj. Azari Zsolt.
Az első, akit NHL csapat szerződtetett, és játszott Dunaújvárosban is
Szuper Levente az első magyar játékos, akit NHL csapat szerződtetett és a második magyar, akit draftoltak. A magyar jégkorong-válogatottban 98 alkalommal szerepelt. Tagja volt a 2008-as szapporói divízió I-es jégkorong-világbajnokságon győztes válogatottnak, és részt vett a 2009-es A csoportos jégkorong-világbajnokságon. A 2004/05-ös szezonban a Dunaújvárosi AC csapatában töltött el egy esztendőt, amivel ezüstérmesek lettek.