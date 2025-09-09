1 órája
Példakép helyett rivális: Szoboszlai Dominik ma Cristiano Ronaldo ellen vezeti a magyarokat
Szoboszlai Dominik gyerekkori álma napra pontosan ma válhat valóra: Szoboszlai Dominik most példaképe, Cristiano Ronaldo ellen lép pályára a magyar–portugál világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában.
A korábbi poszterfüggőséget felváltotta a kapitányi szerep, most példaképéből rivális lett, és minden szem Szoboszlai Dominikre szegeződik a játéktéren - írta társlapunk,a feol.hu.
Szoboszlai Dominik felnőttként a válogatott vezére lett
Szoboszlai Dominik, a szövetségi kapitány, Marco Rossi bizalmát élvezve nemcsak pályán, de vezetőként is próbára teheti magát ezen a történelmi estén, a magyar portugál meccsen. Egy különleges fotó idézi fel, hogy tizenhat évvel ezelőtt nyolcévesen a Puskás Stadion gyepén, kézen fogva kísérte ki Cristiano Ronaldót – most viszont vele szemben áll, mint a magyar válogatott vezére.
A mérkőzés nem csupán a vb-selejtező tétjéről szól – számunkra, magyar szurkolók számára, e találkozó szimbolikus jelentőségű: a múlt és jelen legendái találkoznak. A közösségi média robbanásszerűen reagált: Szoboszlai korábbi vallomása, amelyben életre szóló élményként emlegette Ronaldót, pillanatok alatt bejárta a TikTokot és más platformokat.
