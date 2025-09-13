szeptember 13., szombat

Fradi a vasi mezőn

1 órája

Kis falu, nagy mérkőzés: élőben Szarvaskend-Fradi Magyar Kupa-őrület

Címkék#Vas vármegye#Szarvaskend#Ferencváros

Vas vármegye lázban. Soha nem látott izgalom a falu focipályáján, ahol ma a Szarvaskend a Ferencvárost fogadja. Képekkel, videókkal és élő riportokkal jelentkezünk.

Duol.hu

Vas vármegye izgatottan figyeli a mai mérkőzést. A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor a vármegyei I. osztályú Szarvaskend fogadja az NB I.-es Ferencvárost, írja a vaol.hu.

Szarvaskend
Szarvaskendben történelmi pillanat: jön a Fradi!
Fotó: Cseh Gábor - vaol.hu

Fradi a vasi mezőn: Szarvaskend várja a sztárokat

Az aprócska vasi falu lakóit már hetek óta lázban tartja az esemény, amely komoly előkészületeket is igényelt. A szarvaskendi játékosok szerint pályafutásuk egyik legfontosabb napja ez, egy életre szóló élmény, függetlenül a mérkőzés végkimenetelétől.

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a találkozóról, beleértve a helyiek és a rendőrség kéréseit is – kisokosunkat itt olvashatja!

 

