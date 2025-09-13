1 órája
Kis falu, nagy mérkőzés: élőben Szarvaskend-Fradi Magyar Kupa-őrület
Vas vármegye lázban. Soha nem látott izgalom a falu focipályáján, ahol ma a Szarvaskend a Ferencvárost fogadja. Képekkel, videókkal és élő riportokkal jelentkezünk.
Vas vármegye izgatottan figyeli a mai mérkőzést. A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor a vármegyei I. osztályú Szarvaskend fogadja az NB I.-es Ferencvárost, írja a vaol.hu.
Fradi a vasi mezőn: Szarvaskend várja a sztárokat
Az aprócska vasi falu lakóit már hetek óta lázban tartja az esemény, amely komoly előkészületeket is igényelt. A szarvaskendi játékosok szerint pályafutásuk egyik legfontosabb napja ez, egy életre szóló élmény, függetlenül a mérkőzés végkimenetelétől.
Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a találkozóról, beleértve a helyiek és a rendőrség kéréseit is – kisokosunkat itt olvashatja!