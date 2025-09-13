Kis falu, nagy mérkőzés: élőben Szarvaskend-Fradi Magyar Kupa-őrület

Vas vármegye izgatottan figyeli a mai mérkőzést. A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor a vármegyei I. osztályú Szarvaskend fogadja az NB I.-es Ferencvárost, írja a vaol.hu.

Szarvaskendben történelmi pillanat: jön a Fradi!

Fotó: Cseh Gábor - vaol.hu

Az aprócska vasi falu lakóit már hetek óta lázban tartja az esemény, amely komoly előkészületeket is igényelt. A szarvaskendi játékosok szerint pályafutásuk egyik legfontosabb napja ez, egy életre szóló élmény, függetlenül a mérkőzés végkimenetelétől.

