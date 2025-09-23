szeptember 23., kedd

Az aranykorról beszéltek

16 perce

Szabó Dzsoni jobbegyenese, és Gunnar Prokop kiütése (videóval)

Címkék#Farkas Lajos#sport#sporttörténeti#Dunaújváros#Szabó József#Egervári

Folytatódott az Intercisa Múzeum sporttörténeti előadás-sorozata. Múlt hét csütörtökön a vendég dr. Szabó József „Szabó Dzsoni”, az Acélművek Kft. egykori igazgatója, a Dunaferr SE elnöke volt. Elsősorban a dunaújvárosi sportélet aranykorára, a 90-es évek közepére és a 2000-es évek elejére emlékeztek. A beszélgetés első részét már közöltük, most jön a második.

Agárdy Csaba
Szabó Dzsoni jobbegyenese, és Gunnar Prokop kiütése (videóval)

Farkas Lajos (balról) és Szabó József

Fotó: Agárdy Csaba

Az esemény házigazdája, és moderátora Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum intézményvezetője volt. A beszélgetés első részéről szóló tudósításunkat így fejeztük be: Beszámolónkat folytatjuk, a sporttörténeti előadás második részében arra is fény derül, hogy Szabó Dzsoni tényleg kiütötte-e a bécsi Hypobank női kézilabdázóinak tulajdonosát, Gunnar Propokot a Dunaújvárosi Jégcsarnokban. 

Szabó Dzsoni
Az érdeklődők nagyon figyelmesen nézték végig az előadást, hallgatták Szabó Dzsoni visszaemlékezéseit
Fotó: Agárdy Csaba

Tehát mi is történt annak idején a jégcsarnokban? Szabó József így emlékszik vissza az eseményekre: - A Bajnokcsapatok Európa Kupájában, ma a Bajnokok Ligája, a döntőbe jutásért játszottunk az osztrák Hypobankkal. Az első meccsen Bécsben két góllal kikaptunk, jött a visszavágó, amit a nagy érdeklődésre való tekintettel a jégcsarnokban rendeztük meg, mivel jóval több néző fért oda be, mint a kézilabda-csarnokba. Most már elmondhatom, az ukrán bírók kedvébe jártunk, hogy meglegyen a minimális kétgólos győzelmünk. Meg is lett, jöhettek a hetesek, és mi jutottunk a döntőbe, ahol a szlovén Ljubjanát legyőztük, így BEK-győztes lett a csapatunk. Prokop az egész mérkőzés alatt provokált minket, egyszer velem is szórakozott, kapott egy nagy ütést, méterekre elszállt. Utána biztonságba kellett helyezni magamat, mivel a Hypo játékosai, kétméteres nőkről beszélek, meg akartak lincselni. 

Szabó Dzsoni ötlete volt Egervári

A legnépszerűbb sportágról, a labdarúgásról eddig említést sem tettünk, pedig 2000-ben ők is bajnoki címet szereztek. – Egervári Sándort, a bajnokcsapat edzőjét én hoztam Dunaújvárosba. Egervári nagyon korrekt volt, tíz perc alatt megállapodtunk, mert látott fantáziát a fiúkban. Nem volt nehéz megerősíteni a csapatot, mivel szívesen  jöttek Dunaújvárosba játszani a labdadarúgók. Kiléptünk a nemzetközi porondra is, szép emlékek ezek is.

Hogy miért volt olyan sikeres a Dunaferr Sportegyesület, mint amilyen volt, arról Szabó József így beszélt: – Abban az időben a vasmű, vagyis a Dunaferr Zrt. az ország első három legeredményesebb vállalata között volt. Akkor jött egy olyan döntés, hogy a sportegyesületnek is hasonlóan eredményesnek kell lennie. A klubnak kilenc szakosztálya volt, és a működtetésükre a gyár 1.3 milliárd forintot költött. A Dunaferr jól csengő név volt, nem volt nehéz külső szponzorokat találni a klub különböző szakosztályai mellé.

Farkas Lajos a beszélgetés végén azt kérdezte Szabó Dzsonitól, hogy milyen tanácsokkal látná el a mostani sportvezetőket, a válasz gyorsan megérkezett: – Nem kell kilenc szakosztály, mint a mi időnkben, két-hármat kellene kiemelten kezelni. A fiatalok húzzanak bele, mert a mostaninál jobban is lehetne csinálni a sportvezetést. Pillanatnyilag ott állunk, hogy nincs teljesítmény, nincs eredmény és ami a legszomorúbb, nincs néző.

 

 

