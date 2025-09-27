szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

4 órája

Rendkívül fontos feladatot kell megoldani Dunaújvárosban

Címkék#Dunaújváros FC#labdarúgó NB III#dfc#labdarúgás#siófok

Az NB III dél-nyugati csoport kilencedik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata vasárnap a BFC Siófok együttesét fogadja 17 órakor a stadionban.

Gallai Péter

A Siófok az utolsó előtti helyen áll a bajnoki tabellán, de az őszi szezonban már néhányszor bebizonyosodott, hogy a papíron gyengébbnek tartott csapatok is tudnak egy-egy mérkőzésen kellemetlen meglepetést okozni. Az első két hazai találkozójukon szereztek ugyan négy pontot, de azok számát azóta nem sikerült gyarapítaniuk. Legutóbb hazai pályán szenvedtek ötgólos vereséget Pécsi MFC-től. A Dunaújváros FC az előző körben Balatonlellén 1-1-es döntetlent játszottak. Igaz, a házigazdák egyenlítő góljához kellett a játékvezető „erősen véleményes” döntése is. Az összecsapás hajrájában kiállított Szepessyt egy mérkőzésre tiltották el, így ő biztosan nem lesz a keret tagja a rendkívül fontos meccsen. 

rendkívül fontos
Rendkívül fontos lenne a győzelem
Fotó: duol.hu/archív

Rendkívül fontos a három pont megszerzése

A héten több játékos is kisebb sérüléssel bajlódott, így egy nappal a mérkőzés előtt még több poszton is kérdéses a pályára lépők személye. Az újvárosiak számára rendkívül fontos a három pont megszerzése, hiszen a jövő héten a jelenlegi listavezető Kaposvárhoz utaznak. 

A hatvan évvel ezelőtt NB I-be jutó együttesről is megemlékeznek

A mérkőzés előtt a Dunaújváros FC vezetői megemlékeznek a hatvan évvel ezelőtt NB II-es bajnoki címet nyerő, NB I-be jutó együttesről, amely örökre beírta magát Dunaújváros sporttörténelmébe. A köszöntőn a tervek szerint részt vesz Csepecz Ferenc, a legendás csapat egykori játékosa is.

  • A forduló további párosítása: PMFC - Kaposvár, FTC II - Balatonlelle, Paks II - Iváncsa, Szekszárd – Majos, Érd - PTE-PEAC, Pénzügyőr - Nagykanizsa, MTK II - Dombóvár.

A bajnokság állása

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu