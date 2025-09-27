Rendkívül fontos feladatot kell megoldani Dunaújvárosban

A Siófok az utolsó előtti helyen áll a bajnoki tabellán, de az őszi szezonban már néhányszor bebizonyosodott, hogy a papíron gyengébbnek tartott csapatok is tudnak egy-egy mérkőzésen kellemetlen meglepetést okozni. Az első két hazai találkozójukon szereztek ugyan négy pontot, de azok számát azóta nem sikerült gyarapítaniuk. Legutóbb hazai pályán szenvedtek ötgólos vereséget Pécsi MFC-től. A Dunaújváros FC az előző körben Balatonlellén 1-1-es döntetlent játszottak. Igaz, a házigazdák egyenlítő góljához kellett a játékvezető „erősen véleményes” döntése is. Az összecsapás hajrájában kiállított Szepessyt egy mérkőzésre tiltották el, így ő biztosan nem lesz a keret tagja a rendkívül fontos meccsen.

Rendkívül fontos lenne a győzelem

Fotó: duol.hu/archív

Rendkívül fontos a három pont megszerzése

A héten több játékos is kisebb sérüléssel bajlódott, így egy nappal a mérkőzés előtt még több poszton is kérdéses a pályára lépők személye. Az újvárosiak számára rendkívül fontos a három pont megszerzése, hiszen a jövő héten a jelenlegi listavezető Kaposvárhoz utaznak.