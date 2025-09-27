2 órája
Rendkívül fontos feladatot kell megoldani Dunaújvárosban
Az NB III dél-nyugati csoport kilencedik fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata vasárnap a BFC Siófok együttesét fogadja 17 órakor a stadionban.
A Siófok az utolsó előtti helyen áll a bajnoki tabellán, de az őszi szezonban már néhányszor bebizonyosodott, hogy a papíron gyengébbnek tartott csapatok is tudnak egy-egy mérkőzésen kellemetlen meglepetést okozni. Az első két hazai találkozójukon szereztek ugyan négy pontot, de azok számát azóta nem sikerült gyarapítaniuk. Legutóbb hazai pályán szenvedtek ötgólos vereséget Pécsi MFC-től. A Dunaújváros FC az előző körben Balatonlellén 1-1-es döntetlent játszottak. Igaz, a házigazdák egyenlítő góljához kellett a játékvezető „erősen véleményes” döntése is. Az összecsapás hajrájában kiállított Szepessyt egy mérkőzésre tiltották el, így ő biztosan nem lesz a keret tagja a rendkívül fontos meccsen.
Rendkívül fontos a három pont megszerzése
A héten több játékos is kisebb sérüléssel bajlódott, így egy nappal a mérkőzés előtt még több poszton is kérdéses a pályára lépők személye. Az újvárosiak számára rendkívül fontos a három pont megszerzése, hiszen a jövő héten a jelenlegi listavezető Kaposvárhoz utaznak.
A hatvan évvel ezelőtt NB I-be jutó együttesről is megemlékeznek
A mérkőzés előtt a Dunaújváros FC vezetői megemlékeznek a hatvan évvel ezelőtt NB II-es bajnoki címet nyerő, NB I-be jutó együttesről, amely örökre beírta magát Dunaújváros sporttörténelmébe. A köszöntőn a tervek szerint részt vesz Csepecz Ferenc, a legendás csapat egykori játékosa is.
- A forduló további párosítása: PMFC - Kaposvár, FTC II - Balatonlelle, Paks II - Iváncsa, Szekszárd – Majos, Érd - PTE-PEAC, Pénzügyőr - Nagykanizsa, MTK II - Dombóvár.
A bajnokság állása