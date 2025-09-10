Az első fordulóban odapörköltek a csapatok – galériával

A másodosztályú labdarúgó-bajnokság nyitányán a legtöbb találatot a Nagykarácsony – Beloiannisz összecsapáson jegyezhették fel, a vendégek az első félidőben kibérelték az eredményjelző táblát és potyogtak a gólok. A házigazdák rákapcsoltak a második játékrészben, de már nem érhették utol ellenfelüket. Baracson is remek mérkőzést láthattunk, ahol ugyan csak két gól esett, de helyzetekből és izgalmakban nem volt hiány.

A Baracs-Előszállás meccen csak kettő esett, de több pályán potyogtak a gólok

Fotó: Horváth László

Baracs – Előszállás 1-1 (0-0)

Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Katona, Takács, Damásdi, Badi, Fülöp, Huber, Fejes Cs. Cserék: Szabó, Prókai, Szurma, Bartók, Karászi, Fejes D., Palkó.

Előszállás: Nagy - Takács, Kovalovszky, Szabó, Nyári, Bognár, Garbacz, Szalai, Puskás, Németh, Gulyás. Cserék: Horváth G., Kercza, Magosi, Horváth K.

Körmendi Zsolt Baracs: – Csalódott vagyok az eredmény miatt.

Domináltunk a mérkőzésen, de az ellenfél kapuja előtt dekoncentrálttá váltunk, aztán a semmiből, saját hibánk miatt, vezetést szerzett az ellenfelünk és megint rohantunk az eredmény után.

– A helyzetkihasználáson kell rengeteget javítanunk.

Reichardt Bálint Előszállás:

Az első félidő első negyedórájában megnyerhettük volna a mérkőzést a helyzeteink alapján. A ziccerek mellett kapufát is lőttünk. Összeségében reális a döntetlen.

Képgaléria