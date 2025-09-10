1 órája
Az első fordulóban odapörköltek a csapatok – galériával
Nem aprózták el a csapatok a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság déli csoport idénykezdő mérkőzéseit. Ahogy mondani szokás, alaposan odapörkölt néhány együttes az első fordulóban, szép számban születtek a találatok.
A másodosztályú labdarúgó-bajnokság nyitányán a legtöbb találatot a Nagykarácsony – Beloiannisz összecsapáson jegyezhették fel, a vendégek az első félidőben kibérelték az eredményjelző táblát és potyogtak a gólok. A házigazdák rákapcsoltak a második játékrészben, de már nem érhették utol ellenfelüket. Baracson is remek mérkőzést láthattunk, ahol ugyan csak két gól esett, de helyzetekből és izgalmakban nem volt hiány.
Baracs – Előszállás 1-1 (0-0)
Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Katona, Takács, Damásdi, Badi, Fülöp, Huber, Fejes Cs. Cserék: Szabó, Prókai, Szurma, Bartók, Karászi, Fejes D., Palkó.
Előszállás: Nagy - Takács, Kovalovszky, Szabó, Nyári, Bognár, Garbacz, Szalai, Puskás, Németh, Gulyás. Cserék: Horváth G., Kercza, Magosi, Horváth K.
Körmendi Zsolt Baracs: – Csalódott vagyok az eredmény miatt.
Domináltunk a mérkőzésen, de az ellenfél kapuja előtt dekoncentrálttá váltunk, aztán a semmiből, saját hibánk miatt, vezetést szerzett az ellenfelünk és megint rohantunk az eredmény után.
– A helyzetkihasználáson kell rengeteget javítanunk.
Reichardt Bálint Előszállás:
Az első félidő első negyedórájában megnyerhettük volna a mérkőzést a helyzeteink alapján. A ziccerek mellett kapufát is lőttünk. Összeségében reális a döntetlen.
Képgaléria
Baracs - Előszállás II. osztályú labdarúgó bajnoki mérkőzésFotók: Horváth László
Potyogtak a gólok Nagyvenyimen is
Nagyvenyim – Lajoskomárom II. 4-1
Nagyvenyim: Rezes – Princz, Balogh, Mohácsi, Kovács, Palkovics, Kővári, Pék, Rácz A., Sipeki, Török. Cserék: Tábi, Káveczki, Slett, Furuglyás, Virág, Rácz K.
A 65. percig három gólt is láthattunk a hazai csapattól. Először Princz köszönt be a 19. percben, majd a szünet után két gyors találattal Palkovics és Balogh is bevette a vendég kaput. Tóth szépített a 65. percben, de Kővári a 83. percben a negyedik nagyvenyimi góllal egyértelműsítette az erőfölényt és a végeredményt is.
Kőkuti Tamás: – Fontos volt, hogy jól kezdjük a bajnokságot hazai pályán. Gratulálok a fiúknak, hiszen határozottan és szervezetten fociztak. Az élesség még hiányzott, de majd érkezik idővel. Döcögősebb volt a játék képe, ezért is a második félidőben döntöttük el végleg a mérkőzést. Külön öröm volt látni, hogy jól reagáltunk a rögzített helyzetekre támadásban és védekezésben egyaránt. A gólok többsége is ezután született.
A mérkőzést végig irányításunk alatt tartottuk, így joggal örülhettünk a győzelemnek. Helyén kezelve megyünk tovább. Egy hónapig idegenbeli túrák várnak ránk, szóval most kezdődik a java.
A forduló további eredményei: Nagykarácsony - Belioannisz 3-5, Aba Sárvíz – Kisláng 2-1, Pákozd – Polgárdi 0-3, LMSK – Sárszentmihály-Masterplast 4-3.