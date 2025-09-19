szeptember 19., péntek

Utánpótlás

1 órája

Özönvíz vetett véget az egyik összecsapásnak

Címkék#DPASE#utánpótlás#Dunaújváros#labdarúgás

Az elmúlt hétvégén a Dunaújváros PASE korosztályos labdarúgócsapatai közül az U19-es gárda hazai találkozója a heves esőzés miatt 1-1-es állásnál félbeszakadt.

Gróf András

A különböző korosztályú dunaújvárosi csapatok így zárták a mérkőzéseiket. Illetve az U19-esek idő előtt, mert a városra lecsapó özönvíz miatt lehetetlenné vált a mérkézősük folytatása 1-1-nél.

Regionális U17 alap, délnyugati csoport:

DPASE – Ikarus-Maroshegy 3-1 (2-1)
DPASE: Király – Bényei, Szulik (Tóth N.), Varga K., Terebessy, Zemankó (Kiss R.), Nyerusai (Kozma P.), Deák, Schelbauer, Balogh B., Szűcs B. Vezetőedző: Éliás Zsolt.
Góllövő: Deák (10. és 85. p.), Schelbauer (41. p.), illetve Kéner (34. p.).

Regionális U16 alap, délnyugati csoport:

DPASE – Airnergy FC 1-1 (1-0)
DPASE: Cziráki – Kanyó, Belák, Farkas-Zágoni, Csáki (Zsabó Z.), Csikós B. (Domokos), Kiss R., Kovács K. (Gebei B. helyette Tihanyi S.), Gyolcsos (Hegedűs M.), Tepszics, Csizmadia. Vezetőedző: Sári Márk.
Góllövő: Kiss R. (29. p.), illetve Tóth Á. (50. p.).

Regionális U14 alap, délnyugati csoport:

Ikarus-Maroshegy – DPASE 0-2 (0-1)
DPASE: Gyárfás – Hegedűs B. (Halupka), Vigh M., Bezerédi, Kerekes, Páger, Kovács A., Retek Z., Tóth B., Major, Zdravkov (Jónás). Vezetőedző: Miskovicz Bálint.

Regionális U13 közép A-csoport:

DPASE - Iváncsa KSE 1-3 (0-0)
DPASE: Anderkó – Hegedüs B., Rácz Vilmos, Kun T., Varga M., Jónás, Boldis, Rácz Vince, Retek Z. Csere: Hromek, Bogdán Garbacz. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Góllövő: Hegedüs B. (69. p.), illetve Kocsis Á. (42. p.), Hromek (44. p. öngól), Gémesi (58. p.).

Regionális U12 közép A-csoport:

DPASE – Iváncsa KSE 2-2 (0-1)
DPASE: Böjti – Kalász, Bognár K., Málint, Demlyén, Zorics, Bak V., Balás, Oros. Csere: Gere, Csólig, Vigh-Vörös. Vezetőedző: Fejes Csaba.
Góllövő: Málint (45. és 57. p.), illetve Molnár K. (40. p.), Pozderka (67. p.).

 

