Labdarúgás

1 órája

Hiába az őszi kánikula, nem strandolni mennek a Balatonhoz

Címkék#Dunaújváros FC#DFC#Balatonlelle#bajnokság#labdarúgás

A labdarúgó NB III dél-nyugati csoport 8. fordulójában az egyedüliként veretlen Dunaújváros FC a Balatonlelle SE otthonában lép pályára vasárnap délután.

Gallai Péter

A Balatonlelle NB III-as újoncként öt vereséggel kezdték a szezont. Ráadásul ezeken a találkozókon még gólt sem szereztek. A legutóbbi két fordulóban azonban két győzelmet szereztek, így jelenleg hat ponttal a tabella tizenegyedik helyén állnak. A két győztes meccsük mindenképpen figyelemre méltó, hiszen hazai pályán az ősszel remekül szereplő Szekszárdi UFC gárdáját verték 2-0-ra, majd az élcsapatnak számító Pécsi MFC otthonában diadalmaskodtak egy hosszabbításban szerzett tizenegyessel. A Dunaújváros FC tehát egy jó passzban lévő ellenféllel találkozik a bajnokságban vasárnap, amikor őszi kánikula várható. Kérdés, hogy a múlt heti MOL Magyar Kupa miatti szünet miként hat majd a labdarúgó együttesekre. 

őszi kánikula
Hiába az őszi kánikula, a DFC komolyan veszi a balatonlellei meccset, hiszen jó passzba került az ellenfél
Fotó: DH-archív

Az újvárosiak az elmúlt pénteken a Balatonfüredi FC ellen játszottak edzőmérkőzést. Eredetileg idegeben rendezték volna a meccset, de pálya gondok miatt az utolsó pillanatban Pálhalma lett a helyszín, ahol egy öngóllal a hazaiak bizonyultak jobbnak. A DFC vasárnapi összeállításából biztosan hiányzik majd az előző fordulóban a Nagykanizsa elleni rangadón kiállított Tapiska, akit egy bajnokira tiltottak el. Kist múlt héten Székesfehérváron megműtötték, így rá egyelőre nem számít a szakvezetés. Vörös ugyan már elkezdte az edzéseket, de még nincs olyan állapotban, hogy pályára is léphessen. Rajtuk kívül a múlt héten bokasérülést szenvedett Joó nem utazhat el a vasárnap 16 órakor kezdődő összecsapásra.

  • A forduló további párosítása: Nagykanizsa - FTC II, Majos - MTK Budapest II, Kaposvári Rákóczi FC - Szekszárdi UFC, BFC Siófok - Pécsi MFC, Iváncsa KSE - Pénzügyőr SE, PTE-PEAC - Paksi FC II, Dombóvári FC - Érdi VSE.

A bajnokság állása

 

 

