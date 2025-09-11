Ötvenéves lenne ifjabb Ocskay Gábor

Ifj. Ocskay Gábor az 1975-1976-os aranygenerációként elhíresült jégkorongozók oszlopos tagja volt. 2009-es halála óta Székesfehérváron mindent megtesznek azért, hogy méltón őrizzék emlékét az utókornak. Az általa hordott 19-es mezszámot nemcsak a Koronázóvárosban, hanem a nemzeti csapatban is visszavonultatták.

Ifjabb Ocskay Gábor a magyar jégkorongozás egyik legnagyobb alakja

Fotó: Facebook

Dunaújvárosban is tisztelték ifjabb Ocskay Gábort

Emellett a Fehérvári Hockey Akadémia névadója lett, hiszen a 19-es bekerült a csapat nevébe (FEHA19) - írja a megemlékezés apropóján társoldalunk, a feol.hu. A teljes cikket itt olvashatják.

Dunaújvárosban is nagy tisztelet övezte a legendás csatárt. Azt nem mondhatjuk, hogy időnként az Acélbikák szurkolói nem "találták" meg, de mindenki elismerte felkészültségét, intelligenciáját, sporrtszerűségét. Dunaújvároshoz nemcsak a jégkorong révén kapcsolódott, mennyasszonya volt a Dunaferr SE női kézilabdázóinak egykori válogatott kapusa, Pálinger Katalin, ezért az Ocskay-család nemcsak a jégkorong-mérkőzésekre, hanem a női kézilabdacsapat meccseire is átruccant Székesfehérvárról Dunaújvárosba. Egyébként félig-meddig dunaújvárosi nevelésűnek számít ifjabb Ocskay Gábor, hiszen éveken keresztül az utánpótlás-válogatottakban a dunaújvárosi jégkorong aranycsapatának felnevelője, Kercsó Árpád volt az edzője.