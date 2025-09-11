1 órája
Ötvenéves lenne ifjabb Ocskay Gábor
Fél évszázada, 1975. szeptember 11-én látta meg a napvilágot a magyar jégkorong történetének egyik legnagyobb alakja, a Dunaújvárosban is tisztelt ifj. Ocskay Gábor. Az Alba Volán egykori válogatt játékosa szívbetegségben hunyt el. Székesfehérváron jégcsarnokot neveztek el róla.
Ifjabb Ocskay Gábor tudását Dunaújvárosban is elismerték
Fotó: MW/Archív
Ifj. Ocskay Gábor az 1975-1976-os aranygenerációként elhíresült jégkorongozók oszlopos tagja volt. 2009-es halála óta Székesfehérváron mindent megtesznek azért, hogy méltón őrizzék emlékét az utókornak. Az általa hordott 19-es mezszámot nemcsak a Koronázóvárosban, hanem a nemzeti csapatban is visszavonultatták.
Dunaújvárosban is tisztelték ifjabb Ocskay Gábort
Emellett a Fehérvári Hockey Akadémia névadója lett, hiszen a 19-es bekerült a csapat nevébe (FEHA19) - írja a megemlékezés apropóján társoldalunk, a feol.hu. A teljes cikket itt olvashatják.
Dunaújvárosban is nagy tisztelet övezte a legendás csatárt. Azt nem mondhatjuk, hogy időnként az Acélbikák szurkolói nem "találták" meg, de mindenki elismerte felkészültségét, intelligenciáját, sporrtszerűségét. Dunaújvároshoz nemcsak a jégkorong révén kapcsolódott, mennyasszonya volt a Dunaferr SE női kézilabdázóinak egykori válogatott kapusa, Pálinger Katalin, ezért az Ocskay-család nemcsak a jégkorong-mérkőzésekre, hanem a női kézilabdacsapat meccseire is átruccant Székesfehérvárról Dunaújvárosba. Egyébként félig-meddig dunaújvárosi nevelésűnek számít ifjabb Ocskay Gábor, hiszen éveken keresztül az utánpótlás-válogatottakban a dunaújvárosi jégkorong aranycsapatának felnevelője, Kercsó Árpád volt az edzője.