Emlékezés

45 perce

Ötvenéves lenne ifjabb Ocskay Gábor

Fél évszázada, 1975. szeptember 11-én látta meg a napvilágot a magyar jégkorong történetének egyik legnagyobb alakja, a Dunaújvárosban is tisztelt ifj. Ocskay Gábor. Az Alba Volán egykori válogatt játékosa szívbetegségben hunyt el. Székesfehérváron jégcsarnokot neveztek el róla.

Agárdy Csaba
Ötvenéves lenne ifjabb Ocskay Gábor

Ifjabb Ocskay Gábor tudását Dunaújvárosban is elismerték

Fotó: MW/Archív

Ifj. Ocskay Gábor az 1975-1976-os aranygenerációként elhíresült jégkorongozók oszlopos tagja volt. 2009-es halála óta Székesfehérváron mindent megtesznek azért, hogy méltón őrizzék emlékét az utókornak. Az általa hordott 19-es mezszámot nemcsak a Koronázóvárosban, hanem a nemzeti csapatban is visszavonultatták. 

Ocskay
Ifjabb Ocskay Gábor a magyar jégkorongozás egyik legnagyobb alakja
Fotó: Facebook

Dunaújvárosban is tisztelték ifjabb Ocskay Gábort

Emellett a Fehérvári Hockey Akadémia névadója lett, hiszen a 19-es bekerült a csapat nevébe (FEHA19) - írja a megemlékezés apropóján társoldalunk, a feol.hu. A teljes cikket itt olvashatják.

Dunaújvárosban is nagy tisztelet övezte a legendás csatárt. Azt nem mondhatjuk, hogy időnként az Acélbikák szurkolói nem "találták" meg, de mindenki elismerte felkészültségét, intelligenciáját, sporrtszerűségét. Dunaújvároshoz nemcsak a jégkorong révén kapcsolódott, mennyasszonya volt a Dunaferr SE női kézilabdázóinak egykori válogatott kapusa, Pálinger Katalin, ezért az Ocskay-család nemcsak a jégkorong-mérkőzésekre, hanem  a női kézilabdacsapat meccseire is átruccant Székesfehérvárról Dunaújvárosba. Egyébként félig-meddig dunaújvárosi nevelésűnek számít ifjabb Ocskay Gábor, hiszen éveken keresztül az utánpótlás-válogatottakban a dunaújvárosi jégkorong aranycsapatának felnevelője, Kercsó Árpád volt az edzője.

 

