Nyugat és kelet Dunaújvárosban találkozhatna

Címkék#ZTE#helyszíne#távolság#Vásárosnamény#Dunaújváros#labdarúgás#MOL Magyar Kupa

A labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában a Zalaegerszegnek több, mint ötszáz kilométert kell utaznia a meccsére. Akár félúton is találkozna a két fél, amire Dunaújváros tökéletes helyszín lenne.

Duol.hu
Nyugat és kelet Dunaújvárosban találkozhatna

Fotó: DH-archív

Társoldalunk, a feol.hu arról írt, hogy a MOL Magyar Kupa – ahonnan már búcsúzott a Dunaújváros FC – 3. fordulójának sorsolása Plotár Gyula, tatabányai fociikon révén olyan párosítást is hozott, ahol az utazó csapatnak bőségesen kell majd taposnia a kilométereket. A Vásárosnamény– ZTE találkozó igazi nyugat és kelet összecsapása lesz, ami kicsit sem túlzó, ha a két település közötti távolságot nézzük. A túra csökkentésére Fejér vármegye, pontosan Dunaújváros lehet a megoldás!

nyugat és kelet
Nyugat és kelet meccse lehet akár félúton is a hozzászólók szerint
Forrás: M4Sport 

Nyugat és kelet itt találkozhatna

Az M4 Sport közösségi oldalára ki is rakta a képet, a Zalaegerszegnek 537 kilométert kell utaznia a meccsért. A poszt alatt folyamatosan érkeztek a hozzászólások. Volt aki meg is jegyezte, akár találkozhatna félúton is a két csapat, hogy ott játssza le a meccset. Ennek apropóján meg is találták a tökéletes új helyszínt a találkozónak.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

 

