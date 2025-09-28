Nagyok csatája a vasárnapi programban

Az első osztályban vasárnap az Adony a Mór gárdáját fogadja. A két veretlen csapat párharca jó szórakozásnak ígérkezik. Talán a hazaiak látatlanban egy döntetlennel is elégedettek lennének. A tizennegyedik helyen álló KK Grain Kft.-Mezőfalva a tizenötödik Enyinget fogadja. A két pont nélkül álló csapat küzdelmében a hazai pálya szól Masinka Csaba csapata mellett. A másodosztály déli csoportjában a Nagyvenyim zsinórban harmadik meccsét játssza idegenben, ebben a körben a Nagykarácsony vendége lesz. A nagyok csatája esetén az eddigi őszi produkciók alapján talán a vendégek az esélyesebbek. Az Előszállás – Aba Sárvíz párharcban nem lenne meglepő a pontosztozkodás. A múlt héten fontos győzelmet arató baracsiak a Lajoskomárom második számú együttesének otthonában lépnek pályára. Győzelmük esetén megelőzhetnék a házigazdákat a bajnoki táblázaton.

A veretlen Adony a szintén vereség nélküli Mórt fogadja, Nagykarácsonyban pedig jön a nagyok csatája

Fotó: duol.hu/archív

A harmadosztály keleti csoportjában vasárnap a Rácalmás a Ráckeresztúr, a Kulcs a Velence II. vendége lesz.