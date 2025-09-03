szeptember 3., szerda

Kupa

2 órája

Nagykarácsonyban negyvenöt perc alatt eldőlt – galéria

Vasárnap játszották a Fejér Vármegyei Kupa 2. fordulójának utolsó mérkőzéseit, a Nagykarácsony a Baracs együttesét fogadta.

Horváth László

Az elmúlt bajnoki évben a 6-7. helyen végzett együttesek összecsapása várhatóan nagy harcot véleményezett. Azonban a fociélet, mind oly sokszor rácáfolt a latolgatásokra és egyöntetű nagykarácsonyi fölényt hozott a hétvégi kupafordulóban. A 10. percben Kovács találatával kezdődött a hazai gólözön, nem sokkal később már duplázott, így a Nagykarácsony előnye két gólra növekedett. A 28. percben Gógán is feliratkozott a találati listára. A szünetet követően a Baracs továbbra sem lelte meg az ellenszert, pedig még emberelőnybe is kerültek, mert Jáklit az 52. percben kiállították. Végül Baranyai góljával a 89. percben be is állt a végeredmény.

Nagykarácsony
A Nagykarácsony az első félidőben eldöntötte a továbbjutás sorsát
Fotó: Horváth László

Nagykarácsony - Baracs 4-0 (3-0)
Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Gógán, Dobrovitz, Czári, Balogh, Jákli, Zsilovics, Kü. Cserék: Baranyai, Szabó.
Baracs: Tóth - Hepp, Áldott, Prókai, Wolf, Szurma, Katona, Takács, Badi, Kiss, Huber. Cserék: Bartók, Fejes, Kápolnási, Fülöp, Boros, Suplicz, Damásdi.

Edzője büszke a nagykarácsonyi csapatra

Szöllősi Martin: – Amit elterveztünk azt megcsináltuk a mérkőzésen. Ismerjük a baracsi csapatot. Tudtuk, hogy nehéz ellenük játszani. Az utóbbi mérkőzéseinken mindig az utolsó pillanatokban tudtak egalizálni, de erre most nem adtunk esélyt. Még nagyobb intenzitással álltunk bele a mérkőzésbe és jó játékkal négy gólt szereztünk. 

Büszke vagyok a csapatra, mert végig koncentráltan játszottak akkor is, amikor kiállítottak tőlünk egy játékost. Mi sem mutatja jobban, hogy még akkor is tudtunk gólt szerezni.

  • A Fejér Vármegyei Kupa körzetünkhöz tartozó további csapatainak eredményei: Előszállás - Sárbogárd 0-7, Nagyvenyim - Adony 1-3,.

Nagykarácsony - Baracs Fejér Vármegyei Kupa

Fotók: Horváth László

 

 

 

