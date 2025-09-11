A kulcsiak egyből nagy zakót kaptak

Az első fordulóban a Kulcs a besnyői focipályára látogatott, ahol nagy zakót kaptak. A rácalmási szurkolók már jobban örülhettek, mert egy pontot otthon tartott Papp Péter legénysége.

Rácalmás és Kulcs is indult a 2025/26-os idényben, előbbi döntelennel kezdett, utóbbi nagy zakót kaptak

Fotó: duol-archív

Rácalmás – Pázmánd-Kápolnásnyék II 1-1 (1-1)

Rácalmás: Berek, Pinte F., Nagy, Balogh, Juhos, Morva, Czinkon, Jeney, Hornyák, Németh, Pinte Sz. Csere: Tóth, Erdei, Molnár, Horváth, Homolya.

Az első félidő első negyedórájában Morva révén szerzett vezetést a Rácalmás. Az 51. percben érkezett a válasz a vendég Domaktól és ezzel be is fejeződött a gólgyártás.

Papp Péter így értékelt: – Sokkal több volt ebben a mérkőzésben, sajnos megint magunkat vertük meg. Ez azért is különös, mert nagyon jól sikerült a felkészülésünk. A nyáron nem tartottunk pihenőt. Öt edzőmeccset játszottunk nálunk erősebb bajnokságban szereplő csapatokkal. Tehát erőnlétben nem lehetett probléma.

Megint a tavalyi klisé kísért bennünket, hogy rengeteg helyzetet kidolgozunk és az utolsó döntések, az utolsó passzok rosszul dőlnek el. Tehát jóval több is van ebben a csapatban, mint ez a döntetlen.

– Sajnos a pálya állapota miatt egy újonnan igazolt játékosomnak elszakadt a bokaszalagja. Ezzel is kezdeni kell majd valamit. Nagyon sok külső tényező is befolyásolja az eredményességet. Reméljük csak javulni fog a helyzet.

Besnyő – Kulcs 11-2 (4-0)

Kulcs: Gál - Mészáros, Bilkej, Sziver, Ócsai, Tomor, Varjas, Herczog, Szabó, Seres, Sebestyén. Csere: Murvai, Horváth.