Váratlanul elhunyt a Dunaújváros FC korábbi vezetőedzője

A korábbi 17-szeres válogatott sportember szerdán este szívinfarktust kapott, előbb a váci kórházba, majd a Honvédkórházba szállították, de nem sikerült megmenteni az életét – tájékoztatta a család a Nemzeti Sportot. Nagy Tibor a hetvenes években az Újpesti Dózsában nevelkedett, majd 1986-ban került Vácra 1986-ban, ahol pályafutása végéig 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. Alapembere és csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerzett Vác FC-Samsungnak, a megelőző két idényben ezüstérmes lett a csapattal, s háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében. Féléves indonéziai kitérőt követően 2000-ig szerepelt Vácon, majd Fóton töltött két másodosztályú idényt követően az akkor már harmadosztályú Vácnál fejezte be pályafutását 2002-ben.

Nagy Tibor szerdán hunyt el szívinfarktusban

Fotó: Magyar Nemzet

Dunaújvárosban pár hónap jutott Nagy Tibornak

Edzői pályafutását is Vácon kezdte, dolgozott Gyimesi László, majd Gergely Károly segítőjeként a Dunakanyar-Vácnál, majd 2007 tavaszán vezetőedző lett. 2008 szeptemberében először vállalt munkát Vácon kívül, ő lett az NB II nyugati csoportjában szereplő Dunaújváros FC vezetőedzője, egy plusz egy évre szerződött. Azonban munkássága nem tartott sokáig, 2009 januárjában távozott a klubtól, miután az egész csapat távozott és a profi futball léte veszélybe került.

Érkezésekor így nyilatkozott a Dunaújvárosi Hírlapnak 2008-ban

– Néhány nappal ezelőtt hívott fel a csapat menedzsere, hogy lenne-e kedvem a DFC-nél edzősködni. Természetesen egy ilyen felkérésre nem lehetet nemet mondani – fogalmazott a Dunaújvárosi Hírlap 2008. szeptember 3-i számában.

– A Baja elleni mérkőzést már a lelátóról tekintette meg. Milyen tapasztalatokat szerzett a győztes meccsen?

– Nem rossz a csapat, de egy mérkőzés alapján nem lehet megalapozott véleményt mondani. Egy-két hét kell, hogy jobban megismerjem a játékosokat. A légiósokkal kiegészülve, a keret életkor szerinti összetétele nagyon jó.

– Azonnal tétmeccsel debütál, hiszen ma Magyar Kupa mérkőzésen lép pályára a csapat...

– Természetesen komolyan vesszük a meccset, és a Biatorbágy ellen nem lehet probléma.