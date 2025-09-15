A feltámadásra várnak Mezőfalván

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság negyedik fordulója után az Adony negyedik helyen várhatja a folytatást, immáron egy mérkőzéshátránnyal, mivel szabadnaposok voltak. A Mezőfalva csapatának továbbra sem megy, még mindig várniuk kell az első pontra, pontokra. Rangadót játszottak hazai pályán az addig szintén nulla pontos Ercsivel, de tőlük is simán kikaptak.

A nulla pontosok meccséből a Mezőfalva jött ki rosszul

Fotó: Horváth László

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Ercsi Kinizsi 1-5

Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Csicskovics P., Kiss. Cserék: Hajdu, Kisari, Csicskovics D., Lengyel.

A végig fölényben játszó vendégek először a 21. percben találtak be Kovács kapujába egy elcsúszó védő mellett. A második gól szép, passzos összjáték után született a 30. percben és ugyanilyen akció zárásaként ragadt a hazai hálóba a labda a 36. percet követően. A félidő zárása előtt Kovács még egy bravúros védést is bemutathatott. A 62. percben a vendégektől Kun is feliratkozott a góllövő listára, a hazai gárdának a 73. percben Csicskovics révén sikerült szépíteni, amikor testvére, Dávid baloldali beadásból fejelt az ercsi kapuba. A 81. percben az ercsitől érkezett még egy befejező gól.

A Mezőfalva eddigi leggyengébb meccse

Masinka Csaba:

Az eddigi leggyengébb meccsünk volt. Sajnos az egyéni hibák már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést.

Nagyon kellene erősítenünk a középpályán, mert ott vertek meg bennünket. Ráadásul még egy játékosom kiesett. Sági József sérült meg a találkozón, aki már a második rutinos emberem akit nélkülözni kényszerülök.

A bajnokság állása