A feltámadásra várnak Mezőfalván
Nehéz helyzetben van Mezőfalva első osztályú futballcsapa, mert az őszi szezon negyedik fordulója után is pont nélkül állnak a tabella utolsó előtti helyén a vármegyei bajnokságban.
A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság negyedik fordulója után az Adony negyedik helyen várhatja a folytatást, immáron egy mérkőzéshátránnyal, mivel szabadnaposok voltak. A Mezőfalva csapatának továbbra sem megy, még mindig várniuk kell az első pontra, pontokra. Rangadót játszottak hazai pályán az addig szintén nulla pontos Ercsivel, de tőlük is simán kikaptak.
KK Grain Kft.-Mezőfalva – Ercsi Kinizsi 1-5
Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Csicskovics P., Kiss. Cserék: Hajdu, Kisari, Csicskovics D., Lengyel.
A végig fölényben játszó vendégek először a 21. percben találtak be Kovács kapujába egy elcsúszó védő mellett. A második gól szép, passzos összjáték után született a 30. percben és ugyanilyen akció zárásaként ragadt a hazai hálóba a labda a 36. percet követően. A félidő zárása előtt Kovács még egy bravúros védést is bemutathatott. A 62. percben a vendégektől Kun is feliratkozott a góllövő listára, a hazai gárdának a 73. percben Csicskovics révén sikerült szépíteni, amikor testvére, Dávid baloldali beadásból fejelt az ercsi kapuba. A 81. percben az ercsitől érkezett még egy befejező gól.
A Mezőfalva eddigi leggyengébb meccse
Masinka Csaba:
Az eddigi leggyengébb meccsünk volt. Sajnos az egyéni hibák már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést.
Nagyon kellene erősítenünk a középpályán, mert ott vertek meg bennünket. Ráadásul még egy játékosom kiesett. Sági József sérült meg a találkozón, aki már a második rutinos emberem akit nélkülözni kényszerülök.
A bajnokság állása