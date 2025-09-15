szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

25°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

28 perce

A feltámadásra várnak Mezőfalván

Címkék#labdarúgó-bajnokság#Ercsi Kinizsi#bajnokság#Mezőfalva

Nehéz helyzetben van Mezőfalva első osztályú futballcsapa, mert az őszi szezon negyedik fordulója után is pont nélkül állnak a tabella utolsó előtti helyén a vármegyei bajnokságban.

Horváth László

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság negyedik fordulója után az Adony negyedik helyen várhatja a folytatást, immáron egy mérkőzéshátránnyal, mivel szabadnaposok voltak. A Mezőfalva  csapatának továbbra sem megy, még mindig várniuk kell az első pontra, pontokra. Rangadót játszottak hazai pályán az addig szintén nulla pontos Ercsivel, de tőlük is simán kikaptak.

Mezőfalva
A nulla pontosok meccséből a Mezőfalva jött ki rosszul
Fotó: Horváth László

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Ercsi Kinizsi 1-5
Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Rakonczai, Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Csicskovics P., Kiss. Cserék: Hajdu, Kisari, Csicskovics D., Lengyel.

A végig fölényben játszó vendégek először a 21. percben találtak be Kovács kapujába egy elcsúszó védő mellett. A második gól szép, passzos összjáték után született a 30. percben és ugyanilyen akció zárásaként ragadt a hazai hálóba a labda a 36. percet követően. A félidő zárása előtt Kovács még egy bravúros védést is bemutathatott. A 62. percben a vendégektől Kun is feliratkozott a góllövő listára, a hazai gárdának a 73. percben Csicskovics révén sikerült szépíteni, amikor testvére, Dávid baloldali beadásból fejelt az ercsi kapuba. A 81. percben az ercsitől érkezett még egy befejező gól.

A Mezőfalva eddigi leggyengébb meccse

Masinka Csaba:

Az eddigi leggyengébb meccsünk volt. Sajnos az egyéni hibák már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést. 

Nagyon kellene erősítenünk a középpályán, mert ott vertek meg bennünket. Ráadásul még egy játékosom kiesett. Sági József sérült meg a találkozón, aki már a második rutinos emberem akit nélkülözni kényszerülök.

A bajnokság állása

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu