Labdarúgás

52 perce

Mezőfalván még várnak rá, Adony kétszer is vert helyzetből állt fel – galériával

Címkék#Fejér vármegye#Videoton Baráti Kör#labdarúgás#Adony#Kápolnásnyék#Mezőfalva

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályában az Adony pontszerzéssel zárta a fordulót. A Mezőfalva otthoni környezetben kapott négyet.

Horváth László

A vasárnapi mérkőzésen az 5. percben elvégzett hazai szögletből Rózsahegyi fejesével vezethetett a Mezőfalva. A folytatásban azonban csak helyzetei voltak Masinka Csaba legénységének. A vendégek mindjárt a gól utáni percben egyenlítettek a kapufa segítségével, majd a vezetést is megszerezték. A gól után felerősödtek a mezőfalviak és szép támadásokkal komoly gólveszélyes helyzeteket dolgoztak ki. A 34. percben egy kontrának köszönhetően tovább nőtt a vendégek előnye. A szünet után több helyzet is adódott mindkét fél számára, melyből a Kápolnásnyék tudott egyet érvényesíteni.

Mezőfalva
A Mezőfalva otthon kapott ki, miután nem tudott élni helyzeteivel
Fotó: Horváth László

Mezőfalva - Kápolnásnyék 1-4 (1-3)
Mezőfalva: Kovács Á. - Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Kisari, Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Kiss. Csere: Hajdu, Csicskovics P., Lengyel, Csicskovics D., Kristóf.

Masinka Csaba Mezőfalva:

Amíg a helyzeteinket nem tudjuk berúgni, addig nem lesz pontszerzés.

Palásthy Dávid csapatkapitány, Kápolnásnyék: – Nehezen indult a játékunk. Szinte nem is tudtuk a hazai csapat életveszélyes szögleteit levédekezni. Miután felálltunk a hátrányos helyzetünkből, onnan már a magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést. Örülünk a győzelemnek.

Képgaléria, Mezőfalva-Kápolnásnyék

Mezőfalva - Kápolnásnyék labdarúgó mérkőzés

Fotók: Horváth László

Videoton Baráti Kör – Adony 2-2 (1-0)
Adony: Andrejev - Bihácsi, Mónus, Hamar, Balogh, Holentoner, Bagóczki, Bognár, Hodula, Kaló, Bartha. Csere: Virág, Major, Tóth, Kovács, Kelemen, Fábián, Tatár.

A 14. percben szerzett vezetést a hazai csapat, majd a szünetig tovább találat nem lett. A második játékrész 53. percében indultak be az események. Kettős kiállítás után Madarász és Hodula mehetett idő előtt az öltözőbe. Az ezt követő percekben az Adony tizenegyeshez jutott, amit Hamar értékesített. A 70. percben Sasvári újra a vendéglátókat hozta győztes helyzetbe, de a vendégek a 76. percben ismét sikeresen bevették a kaput, és Virág góljával egy pontot mentettek.

Boldoczki Sándor Adony: – Hajtós, küzdelmes és kőkemény mérkőzésen vagyunk túl. Sok csapatnak fog majd meglepetést okozni ez a kis társaság, otthon egészen biztosan. Nekünk is voltak lehetőségeink bőven. A kettős kiállítás és a büntető is jogos volt. 

Ami öröm számunkra és a csapatunk erősségét mutatja, hogy vert helyzetből kétszer is felálltunk. A 92. percben a harmadik gólunkat is megrúgtuk, de ezt nem adták meg. Összességében reális eredmény született.

 

 

