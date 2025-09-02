Mezőfalván még várnak rá, Adony kétszer is vert helyzetből állt fel – galériával

A vasárnapi mérkőzésen az 5. percben elvégzett hazai szögletből Rózsahegyi fejesével vezethetett a Mezőfalva. A folytatásban azonban csak helyzetei voltak Masinka Csaba legénységének. A vendégek mindjárt a gól utáni percben egyenlítettek a kapufa segítségével, majd a vezetést is megszerezték. A gól után felerősödtek a mezőfalviak és szép támadásokkal komoly gólveszélyes helyzeteket dolgoztak ki. A 34. percben egy kontrának köszönhetően tovább nőtt a vendégek előnye. A szünet után több helyzet is adódott mindkét fél számára, melyből a Kápolnásnyék tudott egyet érvényesíteni.

A Mezőfalva otthon kapott ki, miután nem tudott élni helyzeteivel

Fotó: Horváth László

Mezőfalva - Kápolnásnyék 1-4 (1-3)

Mezőfalva: Kovács Á. - Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Kisari, Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Kiss. Csere: Hajdu, Csicskovics P., Lengyel, Csicskovics D., Kristóf.

Masinka Csaba Mezőfalva:

Amíg a helyzeteinket nem tudjuk berúgni, addig nem lesz pontszerzés.

Palásthy Dávid csapatkapitány, Kápolnásnyék: – Nehezen indult a játékunk. Szinte nem is tudtuk a hazai csapat életveszélyes szögleteit levédekezni. Miután felálltunk a hátrányos helyzetünkből, onnan már a magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést. Örülünk a győzelemnek.

