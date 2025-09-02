30 perce
Mezőfalván még várnak rá, Adony kétszer is vert helyzetből állt fel – galériával
A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság első osztályában az Adony pontszerzéssel zárta a fordulót. A Mezőfalva otthoni környezetben kapott négyet.
A vasárnapi mérkőzésen az 5. percben elvégzett hazai szögletből Rózsahegyi fejesével vezethetett a Mezőfalva. A folytatásban azonban csak helyzetei voltak Masinka Csaba legénységének. A vendégek mindjárt a gól utáni percben egyenlítettek a kapufa segítségével, majd a vezetést is megszerezték. A gól után felerősödtek a mezőfalviak és szép támadásokkal komoly gólveszélyes helyzeteket dolgoztak ki. A 34. percben egy kontrának köszönhetően tovább nőtt a vendégek előnye. A szünet után több helyzet is adódott mindkét fél számára, melyből a Kápolnásnyék tudott egyet érvényesíteni.
Mezőfalva - Kápolnásnyék 1-4 (1-3)
Mezőfalva: Kovács Á. - Rózsahegyi, Szabó, Kovács D., Kisari, Sági, Kovács B., Rabi, Mekota, Kovács K., Kiss. Csere: Hajdu, Csicskovics P., Lengyel, Csicskovics D., Kristóf.
Masinka Csaba Mezőfalva:
Amíg a helyzeteinket nem tudjuk berúgni, addig nem lesz pontszerzés.
Palásthy Dávid csapatkapitány, Kápolnásnyék: – Nehezen indult a játékunk. Szinte nem is tudtuk a hazai csapat életveszélyes szögleteit levédekezni. Miután felálltunk a hátrányos helyzetünkből, onnan már a magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzést. Örülünk a győzelemnek.
Videoton Baráti Kör – Adony 2-2 (1-0)
Adony: Andrejev - Bihácsi, Mónus, Hamar, Balogh, Holentoner, Bagóczki, Bognár, Hodula, Kaló, Bartha. Csere: Virág, Major, Tóth, Kovács, Kelemen, Fábián, Tatár.
A 14. percben szerzett vezetést a hazai csapat, majd a szünetig tovább találat nem lett. A második játékrész 53. percében indultak be az események. Kettős kiállítás után Madarász és Hodula mehetett idő előtt az öltözőbe. Az ezt követő percekben az Adony tizenegyeshez jutott, amit Hamar értékesített. A 70. percben Sasvári újra a vendéglátókat hozta győztes helyzetbe, de a vendégek a 76. percben ismét sikeresen bevették a kaput, és Virág góljával egy pontot mentettek.
Boldoczki Sándor Adony: – Hajtós, küzdelmes és kőkemény mérkőzésen vagyunk túl. Sok csapatnak fog majd meglepetést okozni ez a kis társaság, otthon egészen biztosan. Nekünk is voltak lehetőségeink bőven. A kettős kiállítás és a büntető is jogos volt.
Ami öröm számunkra és a csapatunk erősségét mutatja, hogy vert helyzetből kétszer is felálltunk. A 92. percben a harmadik gólunkat is megrúgtuk, de ezt nem adták meg. Összességében reális eredmény született.
