Labdarúgás

1 órája

A kockáztatás hétvégéje jön Mezőfalván

Címkék#Előszállás#adony#ladbarúgás#Baracs#Kulcs#Nagyvenyim#Mezőfalva

A Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság mindhárom osztályában izgalmas meccsekre is kilátás van a hétvégén, amikor az összes mérkőzés. 16.30 órakor kezdődik.

Gróf András

Az első osztály 4. fordulójában vasárnap az KK Grain Kft.-Mezőfalva az Ercsi Kinizsit fogadja. A két nulla pontos csatája küzdelmes összecsapást ígér. A döntetlen egyik csapatnak sem érne sokat, így bizonyára mindkét edző kockáztat majd. A fordulóban ezúttal az Adony együttese lesz szabadnapos.

Mezőfalva
A Mezőfalva együttese a szintén nulla pontos Ercsit fogadja
Fotó: duol.hu-archív

A másodosztály déli csoportjának 2. fordulójában szombaton a Baracs a Beloiannisz otthonában vendégszerepel. A vendégek egy hazai döntetlennel rajtoltak, míg a „görögök” idegenben diadalmaskodtak, ezek ismeretében ezúttal talán a házigazdák a találkozó esélyesei. Másnap a Nagykarácsony a Sárszentmihály-Materplast együttesét, míg az Előszállás az előző körben szabadnapos Seregélyes-Sárosd II gárdáját fogadja. Mindkét hazai csapat számára rendkívül fontos lenne a három pont megszerzése. Az élen álló Nagyvenyim ezúttal a Kisláng vendégszeretetét élvezi. A listavezetőnek pozíciójának megtartásához nyernie kell. 

A harmadosztály keleti csoportjának 2. fordulójában vasárnap a Rácalmás a Tordas-Gyúró Egyetértés vendége lesz, Kulcs pedig a Zichyújfalué.

 

