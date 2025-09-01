Megtört az átok ezzel a dunaújvárosi sikerrel

A találkozó előtt hatalmas mennyiségű eső zúdult a pályára, így sokáig kérdéses volt, hogy lesz-e egyáltalán labdarúgás. Végül lett és a végén Iváncsán végre megtört az átok A kezdésre azonban viszonylag normalizálódott a helyzet, de így is több helyen tócsák voltak a játéktéren. Az első félidőben kiegyenlített játékot láthattak a nézők. Mindkét védelem jól állt a lábán, így nagy gólhelyzet nem igazán alakult ki egyik kapu előtt sem. A játékrész háromperces hosszabbításában azonban felpörögtek az események. Tóth tört be a tizenhatoson belülre, de a kapufáról kipattant a labda, egy perccel később Dobos Áron cselezte be magát a büntető területre, ahol szabálytalanul szerelték. A jogosan megítélt büntetőt Székely magabiztosan értékesítette.

Megtört az átok Iváncsán, Gróf András elégedett lehetett csapatával

Fotó: DH-archív

A szünet után a dunaújvárosiak kezdtek jobban. Az 52. percben Dobos szögletét Balogh fejelte a kapuba. A 60. percben egy hosszú indításra Tóth Ákos startolt, majd eltolta a labdát a kifutó hazai kapus mellett, aki a tizenhatoson kívül szabálytalanul állította meg. Ezért a játékvezető kiállította Varga Ádámot. Az emberelőnyt hamar kihasználták a vendégek, egy gyors kontra végén Pintér lövése perdült a csereként beállt Tóthról a kapuba. A rendes játékidő utolsó előtti percében Gránicz szögletét Szepessy bólintotta rá, a kapusról kipattanó labdát Tapiska közelről vágta a hálóba.

Iváncsa KSE - Dunaújváros FC 0-4 (0-1)

Iváncsa: Varga Á. – Madarász, Aradi, Kasza (Abért az 5. p.), Kiatipisz, Ivády (Ecsődi a 65. p.), Kovács S., Budai, Kovács D. (Lőrinc a 23. p. helyette Tóth K. a 65. p.), Monori (Szilvási a 65. p.), László T. Vezetőedző: Tóth András.

DFC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Lakatos Cs., Pintér M., Adács, Bata (Vogyicska a 80. p.), Balogh B. (Gránicz a 66. p.), Dobos Á., Tóth Á. (Szepessy R. a 62. p.), Székely B. Vezetőedző: Gróf András.

Megtört az átok, különösen értékes ez a siker

Gróf András így értékelt: