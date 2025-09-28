Mayer Gréta nem akármivel lepte meg magát születésnapjára – videóval

A világkupa selejtezők után a DKSE kiválósága Mayer Gréta ugráson harmadikként kvalifikálta magát a szer szombati döntőjébe. Ahol gyakorlatára 13,400 pontot kapott, amivel végül ezüstérmet szerzett az osztrák Moerz mögött, aki 13,625 ponttal nyert. Harmadik a horvát Korent lett 13,050 ponttal. Kovács Zsófia másodikként jutott be a fináléba, ahol végül hatodikként zárt 12.050 ponttal.

Mayer Gréta második lett

Fotó: Tomcsányi Gusztáv

Mayer Gréta pénteken ünnepelte a születésnapját, így erre az ezüstre ajándékként tekint, így nyilatkozott a Magyar Torna Szövetség honlapjának: – Természetesen nem nagyon ünnepeltünk, Szilágyi Nikivel kaptunk tortát, ugyanis neki is pénteken volt a születésnapja.

Jól sikerült a finálé, nem lett tökéletes az ugrásom, de nagyon örülök az ezüstnek.

Mayer vasárnap a gerenda döntőjében lesz még érdekelt Szombathelyen.