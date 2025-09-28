szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

1 órája

Mayer Gréta nem akármivel lepte meg magát születésnapjára – videóval

Címkék#Kovács Zsófia#Mayer Gréta#Magyar Torna Szövetség#finálé#ezüstérm#DKSE#világkupa

A szombathelyi Waberer’s Torna Challenge Világkupa első döntős napján a DKSE két sportolója is érdekelt volt, Mayer Gréta és Kovács Zsófia.

Gallai Péter

A világkupa selejtezők után a DKSE kiválósága Mayer Gréta ugráson harmadikként kvalifikálta magát a szer szombati döntőjébe. Ahol gyakorlatára 13,400 pontot kapott, amivel végül ezüstérmet szerzett az osztrák Moerz mögött, aki 13,625 ponttal nyert. Harmadik a horvát Korent lett 13,050 ponttal. Kovács Zsófia másodikként jutott be a fináléba, ahol végül hatodikként zárt 12.050 ponttal.

Mayer Gréta
Mayer Gréta második lett
Fotó: Tomcsányi Gusztáv

Mayer Gréta pénteken ünnepelte a születésnapját, így erre az ezüstre ajándékként tekint, így nyilatkozott a Magyar Torna Szövetség honlapjának: – Természetesen nem nagyon ünnepeltünk, Szilágyi Nikivel kaptunk tortát, ugyanis neki is pénteken volt a születésnapja. 

Jól sikerült a finálé, nem lett tökéletes az ugrásom, de nagyon örülök az ezüstnek.

Mayer vasárnap a gerenda döntőjében lesz még érdekelt Szombathelyen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu