Kohász címert rája! - új hokiklub Dunaújvárosban

Miről is van szó? "Szeretnénk minden kedves szurkolónkat, barátunkat, támogatónkat tájékoztatni, hogy csapatunk, az R'Angels-KCR három év után kiválik az Angels JSE kötelékéből. Azt gondoljuk, három sikeres és eredményes évet zárhatunk a közös munkával, hiszen jégkorongban két érmet, egy aranyat és egy ezüstöt, inline-ban (görhoki) pedig három medált, egy magyar bajnoki címet és két bronzérmet szereztünk. A megkezdett munkát természetesen folytatjuk új, saját egyesületet alapítottunk, amely a Dunaújvárosi Kohász Jégkorong Sportegyesület nevet viseli. Fontos változás továbbá, hogy csapataink a 2025/2026-os szezontól Dunaújvárosi Kohász néven indulnak a bajnokságban" - olvasható a Kohász címert rája - Facebook-oldalon.

Dolmán Gábor, a Kohász elnöke

Fotó: duol.hu archív

Miért lett Kohász a Kohász?

A változás okáról Dolmán Gáborral, az új klub elnökével beszélgettünk: – 2022-ben kerestük meg az Angels NJSE-t, hogy befogadnának e minket. Kováts András, az Angels elnöke igent mondott a kérésünkre, és három éven keresztül az ő kötelékeihez tartoztunk. Indultunk az inline-bajnokságokban, az OB IV B, C és D osztályaiban. Úgy éreztük, eljött annak az ideje, hogy saját lábunkra álljunk, hatvan tagunk van, ezért döntöttünk úgy, hogy új klubot hozunk létre. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az Angelsnek a segítségükért.

Hogy miért pont a Dunaújvárosi Kohász nevet választották, arra Dolmán Gábor így válaszolt. – Évtizedekig a mindenkori dunaújvárosi sportegyesületet Kohásznak hívták, ezért hagyományőrzés céljából mi is a Kohász név mellett döntöttünk.

A 2025-26-os szezonban az OB IV B osztályában egy, a D osztályában két csapatot indít a Kohász - az edzők: Erdély Botond, Hamvai Szilárd, Magosi Erik, Papp Csaba, Szepessy Gergő -, de nem zavartalanul várják az október eleji bajnoki rajtot. – Az Angelsnek kis méretű a pályája, mi pedig a nagypályás bajnokságokban rajtolunk, de ott azért tudunk készülni. A Dunaújvárosi Jégcsarnokot felújítják, bizonytalan, mikor lesz jég. Ezért Székesfehérváron, Érden vagy Szekszárdon próbáljuk megtartani a nagypályás jeges edzéseket - mondta Dolmán Gábor.