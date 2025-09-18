szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átalakulás

1 órája

Kohász címert rája! - új hokiklub Dunaújvárosban

Címkék#Kohász#Dolmán Gábor#Angels#jégkorong#Dunaújvárosi Kohász

Újra van Dunaújvárosban a Kohásznak jégkorong csapata. Egy régi-új klubról beszélhetünk, de az bizonyos, hogy októbertől ismét zúghat a Hajrá Kohász! felkiáltás.

Agárdy Csaba
Kohász címert rája! - új hokiklub Dunaújvárosban

Az Angels NJSE keretei között három sikeres évet tudhat maga mögött a mára már Kohásszá alakult társaság

Fotó: amatőr felvétel

Miről is van szó? "Szeretnénk minden kedves szurkolónkat, barátunkat, támogatónkat tájékoztatni, hogy csapatunk, az R'Angels-KCR három év után kiválik az Angels JSE kötelékéből. Azt gondoljuk, három sikeres és eredményes évet zárhatunk a közös munkával, hiszen jégkorongban két érmet, egy aranyat és egy ezüstöt, inline-ban (görhoki) pedig három medált, egy magyar bajnoki címet és két bronzérmet szereztünk. A megkezdett munkát természetesen folytatjuk új, saját egyesületet alapítottunk, amely a Dunaújvárosi Kohász Jégkorong Sportegyesület nevet viseli. Fontos változás továbbá, hogy csapataink a 2025/2026-os szezontól Dunaújvárosi Kohász néven indulnak a bajnokságban" - olvasható a Kohász címert rája - Facebook-oldalon. 

Kohász
Dolmán Gábor, a Kohász elnöke
Fotó: duol.hu archív

Miért lett Kohász a Kohász?

A változás okáról Dolmán Gáborral, az új klub elnökével beszélgettünk: – 2022-ben kerestük meg az Angels NJSE-t, hogy befogadnának e minket. Kováts András, az Angels elnöke igent mondott a kérésünkre, és három éven keresztül az ő kötelékeihez tartoztunk. Indultunk az inline-bajnokságokban, az OB IV B, C és D osztályaiban. Úgy éreztük, eljött annak az ideje, hogy saját lábunkra álljunk, hatvan tagunk van, ezért döntöttünk úgy, hogy új klubot hozunk létre. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az Angelsnek a segítségükért.

Hogy miért pont a Dunaújvárosi Kohász nevet választották, arra Dolmán Gábor így válaszolt. – Évtizedekig a mindenkori dunaújvárosi sportegyesületet Kohásznak hívták, ezért hagyományőrzés céljából mi is a Kohász név mellett döntöttünk.

A 2025-26-os szezonban az OB IV B osztályában egy, a D osztályában két csapatot indít a Kohász - az edzők: Erdély Botond, Hamvai Szilárd, Magosi Erik, Papp Csaba, Szepessy Gergő -, de nem zavartalanul várják az október eleji bajnoki rajtot. – Az Angelsnek kis méretű a pályája, mi pedig a nagypályás bajnokságokban rajtolunk, de ott azért tudunk készülni. A Dunaújvárosi  Jégcsarnokot felújítják, bizonytalan, mikor lesz jég. Ezért Székesfehérváron, Érden vagy Szekszárdon próbáljuk megtartani a nagypályás jeges edzéseket - mondta Dolmán Gábor.

A jégkorong nem éppen  az olcsó sportágak közé tartozik, tehát adott a kérdés, miből tartja fent magát az egyesület. Az elnöktől megtudtuk, a tagdíjakból, ami szezononként 200 000 forint. Van két kisebb támogatójuk, vagyis ők a klasszikus értelemben vett amatőr klub. – Tisztelet jár a srácoknak, hiszen a munka és a család mellett esténként járnak edzeni hetente két alkalommal, plusz ott vannak hétvégi bajnoki meccsek - fejezte be beszélgetésünket Dolmán Gábor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu