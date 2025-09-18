szeptember 18., csütörtök

Nagy megtiszteltetés

1 órája

Dunaújvárosi, nagyvenyimi büszkeség: Klujber Katrin a válogatott csapatkapitánya

A szövetségi kapitány elárulta, a dunaújvárosi születésű és nevelésű Klujber Katrin kapta meg a magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitányi tisztségét.

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt játszik edzőmérkőzést Svédországgal, amely hozzájuk hasonlóan a november végén kezdődő világbajnokságra készül. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány  felcsúti edzőtáborban az MTI-nek elárulta, a gyermekvállalás miatt hiányzó Böde-Bíró Blanka helyett a dunaújvárosi, DKKA nevelésű Klujber Katrin tölti be a csapatkapitányi tisztséget az együttesben. 

Kujber Katrin
Nagyvenyim és Dunaújváros büszkesége, Klujber Katrin a válogatott csapatkapitánya
Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség

A Ferencváros játékosa, aki az augusztusi falunapon Nagyvenyim települési elismerését vehette át, miután családja ott él, az M4 Sportnak elmondta, furcsállta a döntést, de óriási megtiszteltetésnek tartja. 

Picit furcsálltam, de közben nagyon nagy boldogsággal tölt el, ez egy nagyon megtisztelő dolog. 

– Nem könnyű Blanka után ezt a feladatot megkapni, de igyekszem, hogy a lányoknak segítsék és a dolgokat, amiket egy csékának kell tennie, azokat rendesen és tisztességesen megtegyem. Sokat kell az edzővel kommunikálni, hogy tudja, mi van a csapatnál, apróságok is vannak, figyelnem kell az egységes öltözködésre, ha bármilyen problémájuk van, szóljanak, ha bármiben változtatni kell, akkor megbeszéljük az edzővel. Ez egy összekapcsolás a lányok és az edző között, aki én vagyok most.

Klujber Katrin ettől semmiben nem fog változni

Az, hogy csapatkapitány vagyok, nem gondolom, hogy bármiben változtatna, ugyanolyan játékos vagyok, mint a többiek, ugyanúgy maximálisan dolgozom, hogy eredményesek legyünk.

– Voltak jobb és rosszabb meccsek is a svédek ellen, én most nagyon jóra számítok. Régen találkoztunk a csapattal, eltelt öt hónap, de mindenki dolgozik a klubjában, mindenki jól kezdte a menetelést a szezon elején. Jó volt ez a nyári pihenő, majd az azt koveto munka, most pár napunk lesz újra átvenni, amit gyakorlunk, remélem, jó találkozót játszunk szombaton. A svédek elleni Eb-győzelem áll hozzám a legközelebb és az is volt a legnagyobb bravúrunk szerintem. Ebben a párosításban már ez fog eszünkbe jutni, bízom benne, hogy ott folytatjuk, ahol az Eb-n abbahagytuk.

Szinte mindent Dunaújvárosnak köszönhet, büszke is erre

Korábbi interjújában Klujber Katrin elmondta, szinte mindent Dunaújvárosnak köszönhet, büszke is erre.  Nevelőedzőjéről, Takács Józsefné, Gyöngyi néninek pedig a legfontosabb amit köszönhet, hogy ott tartotta a kézilabdában.

– Ahogy léptem a lépcsőfokokat szépen az idők során. az is az ő érdeme – fogalmazott Klujber, aki a Dunaújvárosi Kohász utánpótlásában nevelkedett, majd szülővárosa színeiben mutatkozott be a felnőttek között tíz évvel ezelőtt.

Örülök, hogy ott nőhettem fel, és olyan játékosokkal játszhattam együtt az NB I-ben, akikről korábban csak álmodni mertem volna. 

– 15 évesen olyan csapattársaim voltak, mint például Bulath Anita, de Ferling Bernadettel is játszhattam együtt, míg a pályán kívül Radulovics Bojana is tanítgatott.

 

