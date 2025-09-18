Dunaújvárosi, nagyvenyimi büszkeség: Klujber Katrin a válogatott csapatkapitánya

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt játszik edzőmérkőzést Svédországgal, amely hozzájuk hasonlóan a november végén kezdődő világbajnokságra készül. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány felcsúti edzőtáborban az MTI-nek elárulta, a gyermekvállalás miatt hiányzó Böde-Bíró Blanka helyett a dunaújvárosi, DKKA nevelésű Klujber Katrin tölti be a csapatkapitányi tisztséget az együttesben.

Nagyvenyim és Dunaújváros büszkesége, Klujber Katrin a válogatott csapatkapitánya

Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség

A Ferencváros játékosa, aki az augusztusi falunapon Nagyvenyim települési elismerését vehette át, miután családja ott él, az M4 Sportnak elmondta, furcsállta a döntést, de óriási megtiszteltetésnek tartja.

Picit furcsálltam, de közben nagyon nagy boldogsággal tölt el, ez egy nagyon megtisztelő dolog.

– Nem könnyű Blanka után ezt a feladatot megkapni, de igyekszem, hogy a lányoknak segítsék és a dolgokat, amiket egy csékának kell tennie, azokat rendesen és tisztességesen megtegyem. Sokat kell az edzővel kommunikálni, hogy tudja, mi van a csapatnál, apróságok is vannak, figyelnem kell az egységes öltözködésre, ha bármilyen problémájuk van, szóljanak, ha bármiben változtatni kell, akkor megbeszéljük az edzővel. Ez egy összekapcsolás a lányok és az edző között, aki én vagyok most.