1 órája

Kispályás bajnokság, elmaradt meccsekkel

Címkék#Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ)#kispályás labdarúgás#amatőr

Az elmúlt héten a második fordulóval folytatódott a városi kispályás labdarúgóbajnokság DLSZ KK-Grain Kiemelt csoportjának alapszakasza.

Gróf András

A dunaújvárosi kispályás forduló nem volt teljes, ugyanis több mérkőzést nem rendeztek meg, a Gazdagok és Szépek – TrollFoci-Hangover, illetve a Latinok – Kemi-Ker Kft. meccs elmaradt.

BKSZ-2316 – Szil-Ker Ablak 4-2 (1-1)
BKSZ-2316: Vajda R. – Vajda B., Oroszi, Csala D., Perjési, Pinczési B. Csere: Péter N., Garda B., Hompót D., Gál B.
Szil-Ker Ablak: Szabó M. – Kovács Zs., Csuka, Horváth G., Felföldi, Simon Zs. Csere: Puskás T. Kercza, Garbacz Sz.
Góllövő: Csala D., Vajda B., Pinczési B., Oroszi, illetve Kovács Zs., Felföldi.

Ristorante Azzari-Mirage – Karmacsi Autó 2-4 (1-3)
Ristorante Azzari-Mirage: Tábi – Török D., Németh L., Slett K., Bartók N., Noé R. Csere: Azari Zs.,
Karmacsi Autó: Varga K. – Németh T., Szalai N., Sarok N., Kuti A., Szili Sz. Csere: Lak I., Lak R., Vagyóczki D., Kővári L., Vincze D.
Góllövő: Noé R., Azari Zs., illetve Németh T., Kővári L., Vagyóczki D.

Labdaérzék – Maradék 6-3 (3-2)
Labdaérzék: Tóth G. – Hornyák, Pinte Sz., Erdei, Juhos, Pinte F. Csere: Horváth M., Horváth R., Németh Zs., Nyeste.
Maradék: Mazán – Pribék B., Kovács D., Szabó K., Hajdú N., Heftner. Csere: Jójárt, Jónás.
Góllövő: Pinte F. (2), Horváth R., Erdei, Horváth M., Pinte Sz., illetve Hajdú N., Szabó K., Kovács D.

Apr-Tech FC – Gamma Metal Kft. 4-3 (1-1)
Apr-Tech FC: Gergely M. – Rabijász D., Jeney, Szabó G., Angyal, Mészáros I. Csere: Fülöp A.
Gamma Metal Kft.: Kis N. – Cseresnye, Juhász B., Gugyella, Lovistyék, Dorony. Csere: Varga N., Varga M.
Góllövő: Rabijász D. (3), Mészáros I., illetve Gugyella (2), Dorony.

 

