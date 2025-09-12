A kispályás bajnokságban beindult a nagyüzem

A szuperkupa két résztvevője a bajnokság első helyezettje, a TrollFoci-Hangover gárdája és a XXIII. Dunaújváros Kupa győztese a Kemi-ker Kft. csapata volt. A találkozó eredménye, amit 3-1-re a Kemi-Ker nyert, beleszámít a DLSZ KK-Grain kiemelt alapszakasz első fordulójába. A további eredmények.

Ristorante Azzari-Mirage – Szil-Ker Ablak 4-3 (3-1)

R.A.M.: Bartók N. – Németh L., Koszovscsuk, Török B., Áldott, Takács T. Csere: Azari Zs., Noé R.

Szil-Ker A.: Szabó M. – Harasztia, Nyári A., Felföldi, Simon Zs., Béres. Csere: Kovács Zs., Csuka, Horváth G., Puskás T.

G.: Noé R., Takács T., Németh L., Koszovscsuk, illetve Horváth G., Puskás A., Felföldi.

Gazdagok és Szépek – BKSZ-2316 4-7 (2-3)

G. és Sz.: Matizevics – Hosszú K., Lakakisz, Hodula M., Schrick B., Schnierer B. Csere: Schnierer J., Nebucz M., Rizojanisz.

BKSZ-2316: Hompót L. – Perjési, Hompót D., Oroszi, Csala D., Gál B. Csere: Garda B., Tunyogi.

G.: Rizojanisz, Nebucz M., Hodula M., illetve Hompót D. (3), Perjési, Csala D. (3).

Apr-Tech FC – Labdaérzék 6-1 (5-0)

Apr-Tech FC: Gergely M. – Mácsfalvi, Rabijász D., Jeney, Szabó G., Angyal. Csere: Mohácsi N., Mészáros I.

Labdaérzék: Nyeste – Hornyák, Horváth M., Pinte Sz., Juhos, Pinte F. Csere: Szabó Z., Horváth R., Németh Zs.

G. Rabijász D., Mácsfalvi (2), Szabó G., Mohácsi N. (2), illetve Pinte Sz.

Karmacsi Autó – Gamma Metal Kft. 7-1 (3-1)

Karmacsi Autó: Németh T. – Szili Sz., Puskás A., Kuti A., Szalai N., Lak I. Csere: Varga K., Kővári L., Sarok N., Tihanyi M., Nagy M.

Gamma M..: Németh G. – Juhász B., Cseresnye, Kis N., Lovistyék, Dorony. Csere: Sziffer, Varga N., Samu, Varga M.

G.: Kuti A. (2), Nagy M., Lak I., Kővári L., Sarok N., Dorony (öngól), illetve Juhász B.

Latinok – Maradék 0-2 (0-0)

Latinok: Kovács R. – Németh B., Sebestyén N., Hujber, Kovács A., Juhász M. Csere: Lepsényi, Árki, Mágocs.

Maradék: Mazán – Pribék B., Szabó K., Heftner, Topp B., Jónás E. Csere: Hajdú N.

G.: Hajdú N., Szabó K.