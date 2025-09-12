szeptember 12., péntek

Mária névnap

26°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Foci

3 órája

A kispályás bajnokságban beindult a nagyüzem

Címkék#Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ)#kispályás labdarúgás#DLSZ

A tizenkettedik alkalommal kiírt dunaújvárosi szuperkupa mérkőzéssel elkezdődtek a kispályás labdarúgó-bajnokságok Dunaújvárosban.

Gróf András

A szuperkupa két résztvevője a bajnokság első helyezettje, a TrollFoci-Hangover gárdája és a XXIII. Dunaújváros Kupa győztese a Kemi-ker Kft. csapata volt. A találkozó eredménye, amit 3-1-re a Kemi-Ker nyert, beleszámít a DLSZ KK-Grain kiemelt alapszakasz első fordulójába. A további eredmények.

Ristorante Azzari-Mirage – Szil-Ker Ablak 4-3 (3-1)
R.A.M.: Bartók N. – Németh L., Koszovscsuk, Török B., Áldott, Takács T. Csere: Azari Zs., Noé R.
Szil-Ker A.: Szabó M. – Harasztia, Nyári A., Felföldi, Simon Zs., Béres. Csere: Kovács Zs., Csuka, Horváth G., Puskás T.
G.: Noé R., Takács T., Németh L., Koszovscsuk, illetve Horváth G., Puskás A., Felföldi.

Gazdagok és Szépek – BKSZ-2316 4-7 (2-3)
G. és Sz.: Matizevics – Hosszú K., Lakakisz, Hodula M., Schrick B., Schnierer B. Csere: Schnierer J., Nebucz M., Rizojanisz.
BKSZ-2316: Hompót L. – Perjési, Hompót D., Oroszi, Csala D., Gál B. Csere: Garda B., Tunyogi.
G.: Rizojanisz, Nebucz M., Hodula M., illetve Hompót D. (3), Perjési, Csala D. (3).

Apr-Tech FC – Labdaérzék 6-1 (5-0)
Apr-Tech FC: Gergely M. – Mácsfalvi, Rabijász D., Jeney, Szabó G., Angyal. Csere: Mohácsi N., Mészáros I.
Labdaérzék: Nyeste – Hornyák, Horváth M., Pinte Sz., Juhos, Pinte F. Csere: Szabó Z., Horváth R., Németh Zs.
G. Rabijász D., Mácsfalvi (2), Szabó G., Mohácsi N. (2), illetve Pinte Sz.

Karmacsi Autó – Gamma Metal Kft. 7-1 (3-1)
Karmacsi Autó: Németh T. – Szili Sz., Puskás A., Kuti A., Szalai N., Lak I. Csere: Varga K., Kővári L., Sarok N., Tihanyi M., Nagy M.
Gamma M..: Németh G. – Juhász B., Cseresnye, Kis N., Lovistyék, Dorony. Csere: Sziffer, Varga N., Samu, Varga M.
G.: Kuti A. (2), Nagy M., Lak I., Kővári L., Sarok N., Dorony (öngól), illetve Juhász B.

Latinok – Maradék 0-2 (0-0)
Latinok: Kovács R. – Németh B., Sebestyén N., Hujber, Kovács A., Juhász M. Csere: Lepsényi, Árki, Mágocs.
Maradék: Mazán – Pribék B., Szabó K., Heftner, Topp B., Jónás E. Csere: Hajdú N.
G.: Hajdú N., Szabó K.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu