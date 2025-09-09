2 órája
A Kemi-Ker lett a legjobb, az ő nevük a serlegen – galériával
Dunaújváros ismét rangos kispályás labdarúgó mérkőzésnek adott otthont, hiszen megrendezték a XII. Szuperkupát. A címért a Kemi-Ker Kft. és a TrollFoci-Hangover csapatai küzdöttek meg a DLSZ Arénában.
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által múlt héten megrendezett döntő nagy tempót hozott, a szurkolók pedig igazán színvonalas összecsapásnak lehettek tanúi. A találkozót a Hangover kezdte aktívabban, gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az 5. percben Kovács révén vezetést is szereztek. A Kemi-Ker azonban fegyelmezett védekezéssel állta a további rohamokat, majd fokozatosan átvették az irányítást. Aztán a 10. percben Markó egyenlített, majd Tóth Kristóf találata már a vezetést jelentette. Sőt, még a szünet előtt Markó újra betalált, tovább növelve együttese előnyét.
A Kemi-Ker kapusa lehúzta a rólót a második félidőben
A második játékrészben a Hangover mindent megtett, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe, de a Kemi-Ker kapusán, a nagyszerű védéseket bemutató Pergel Miklóson nem tudtak kifogni. Így tavalyi bajnok nem tudta szorossá tenni a mérkőzést, a Kemi-Ker együttesének a neve került fel a szuperkupa serlegre. A DLSZ a mérkőzés legjobbjának, nem nagy meglepetésre, Pergelt választotta meg, aki bravúros teljesítményével kulcsszerepet játszott csapata győzelmében.
TrollFoci-Hangover - Kemi-Ker Kft. 1-3 (1-3)
Hangover: Hruby T. - Kovács, Gráczer, Kovács, Veszeli, Dorogi, R. Csere: Radványi, Kis, Nitsch, Széhn, Dorogi V., Rigó, Nagy.
Kemi-Ker Kft.: Pergel - Juhász J., Péter, Markó, Szőgyi, Tóth K. Csere: Vörös, Kozma, Pukansky, Juhász A., Fekete, Tóth L.
DLSZ Szuperkupa, Kemi-Ker Kft. - TrollFoci-Hangover mérkőzésFotók: Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
