Búcsúzott a Kapa-Kupa

33 perce

Tíz év után véget ért a rotációs kapák különleges versenye

Címkék#verseny#sárosdi#Kapa-Kupa#célbadobás#lovaspálya

Egy lovaspálya, ahol nem lovak, hanem rotációs kapák dübörögnek a sárban. A Kapa-Kupa évek óta különleges színfoltja volt Sárosd nyári programjainak, ám most szomorú bejelentést tettek a szervezők.

Duol.hu

Szakadó eső és sár sem tántorította el a nézőket attól, hogy idén is kilátogassanak a különleges falusi versenyre, írja a feol.hu. A Kapa-Kupa helyszínén, a sárosdi lovaspályán rotációs kapákkal mérték össze tudásukat a résztvevők, ahol nemcsak a gyorsaság, hanem az ügyesség is számított.

kapa-kupa
Kapa-kupa: Esőben és dagonyában futották az utolsó versenyt
Fotó: Nagy Norbert/feol.hu

 Sört ivó pilóták és száguldó kapák: emlékezetesen zárult a Kapa-Kupa

A pálya a ralipályákhoz hasonlóan komoly kihívásokat tartogatott: gázlón való átkelés, buckák, sóderes kanyarok és ügyességi feladatok tették izgalmassá a futamokat. A futamok közötti szünetekben szervizpark várta a "versenykapákat", ahol a szerelők a legapróbb hibákat is igyekeztek kijavítani.

A hangulatot a szokatlan feladatok – például kerékpárabroncs-célbadobás vagy a célba érkezés utáni sörivás – tették igazán különlegessé, amely mosolyt csalt a közönség arcára.

Azonban az eső egyre csak erősödött, így az esti koncerteket le kellett fújni. Ekkor hangzott el a szervezők szomorú bejelentése: tíz év után idén utoljára rendezték meg Sárosdon a különleges versenyt, amely sokak számára vált emlékezetes nyári programmá.

Teljes cikk a feol.hu-n.

 

