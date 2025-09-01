Tíz év után véget ért a rotációs kapák különleges versenye

Szakadó eső és sár sem tántorította el a nézőket attól, hogy idén is kilátogassanak a különleges falusi versenyre, írja a feol.hu. A Kapa-Kupa helyszínén, a sárosdi lovaspályán rotációs kapákkal mérték össze tudásukat a résztvevők, ahol nemcsak a gyorsaság, hanem az ügyesség is számított.

Kapa-kupa: Esőben és dagonyában futották az utolsó versenyt

Fotó: Nagy Norbert/feol.hu

Sört ivó pilóták és száguldó kapák: emlékezetesen zárult a Kapa-Kupa

A pálya a ralipályákhoz hasonlóan komoly kihívásokat tartogatott: gázlón való átkelés, buckák, sóderes kanyarok és ügyességi feladatok tették izgalmassá a futamokat. A futamok közötti szünetekben szervizpark várta a "versenykapákat", ahol a szerelők a legapróbb hibákat is igyekeztek kijavítani.

A hangulatot a szokatlan feladatok – például kerékpárabroncs-célbadobás vagy a célba érkezés utáni sörivás – tették igazán különlegessé, amely mosolyt csalt a közönség arcára.

Azonban az eső egyre csak erősödött, így az esti koncerteket le kellett fújni. Ekkor hangzott el a szervezők szomorú bejelentése: tíz év után idén utoljára rendezték meg Sárosdon a különleges versenyt, amely sokak számára vált emlékezetes nyári programmá.

