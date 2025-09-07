szeptember 7., vasárnap

Hősies

54 perce

Gyerekeket mentett a magyar hokiedző, súlyosan megsérült

A Fradi nyerte meg a jégkorong magyar Szuperkupát, miután szombaton fölényesen legyőzte a Budapest Jégkorong Akadémiát. Utóbbi szakvezetője Kangyal Balázs megsérült, miután egy kidőlt kordon miatt gyerekeket próbált menteni.

Duol.hu

A Tüskecsarnokban rendezett jégkorong Szuperkupa találkozón a Magyar Kupa győztes Ferencváros - akik a mostani szezontól csatlakoztak az osztrák ligához - jobban játszottak az ob I-ben bajnok Budapest Jégkorong Akadémiánál, végül 5-0-ra nyertek. A meccsen Kangyal Balázs, a BJAHC szakvezetője megsérült, leszakadt a bicepsze.

Kangyal Balázs
Kangyal Balázsnak leszakadt a bicepsze
Fotó: BJA HC Facebook-oldala

Kangyal Balázs egy kézzel elkapta a korlátot, hogy ne essenek be fejjel a vas alá

– Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utánakaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont akkor már minimum tíz gyerek lógott a korláton, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem, mintha megszúrnának egy tőrrel a könyököm felett – mesélte vasárnap a BJAHC közösségi oldalán Kangyal. Hozzátette: úgy néz ki, leszakadt a bicepsze, de csak a hétfői MR-vizsgálat után derül ki, hogy meg kell-e operálni.

 

