A hosszabbításban térdre került a DEAC

Az első harmad után 3-1-re vezetett a dunaújvárosi csapat, a második játékrész nem hozott gólt, majd a harmadikban a DEAC háromszor is eredményes volt, és 4-3-ra fordított. Egy perc volt hátra, amikor a DAB lehozta a kapusát, és mezőnyjátékost küldött be helyette. Ez a taktikai lépés bevált, Zorin egyenlített, jöhetett a hosszabbítás, aminek a harmadik percében Iarulin betalált, és kialakult az 5-4-es végeredmény.

A hosszabbításban térdre kényszerültek a debreceniek

Fotó: Derencsényi István

4-4 után jöhetett a hosszabbítás

DEAC – DAB 4-5 (1-3, 0-0, 3-1, 0-1) – hosszabbítás után

DAB: Bejó – Szécsi, Balázsi, Lawson 1 (1), Subotic (1), Djumic (1) – Kugyin (1), Mikulovics, Jarulin 2 (1), Zorin 1, Aszkarov (1) – Bánki, Vuoksiala, Pinczés 1, Cseh, Keresztes – Strenk, Kuminka, Csémi. Vezetőedző. Hetler Ádám.

Így látták az edzők a találkozót.

Vaszjunyin Artyom DEAC: - A koncentráció és a munka hiányzott, főleg az első harmadban. A második

harmadban majdnem megöltük magunkat a kiállításokkal, fél harmadot hátrányban játszottunk. Megint kénytelenek voltunk három sorral játszani, és ez rengeteg energiát felemészt, ha egy fél harmadot emberhátrányban játszol. A harmadik harmad volt talán az egyetlen pozitívum. Ott megvolt az a munka, amit szeretnénk látni, és ahogyan tudunk játszani. Úgy néz ki, még nem érkeztünk meg ebbe a bajnokságba. Nagyon jó ébresztő volt. Igazából megmutattuk, hogy tudunk is hokizni, illetve azt is, hogy nem állunk készen. Volt, olyan periódus, amikor azt gondoltam, hogy pontot sem érdemeltünk volna. Úgy gondolom igazságos eredmény született.

Hetler Ádám DAB: - Visszamennék még a pénteki miskolci mérkőzésre. 2-0-ra vezettünk és magunkra húztuk az ellenfelet. Tegnap majdnem egyórás videózás volt arról, hogy hogy kell nyerni és hogy kell a kockázatot csökkenteni. Úgy gondolom ez 50 percig működött is, utána problémánk volt vele. 3-1-nél azt szerettük volna, hogy 4-1 legyen, de

olyankor nem ennek kellene lenni a fő feladatnak. A saját kapunkat kellett volna védeni, de nem ez történt, ezért kiegyenlített a DEAC. Egy rutinos csapatról beszélünk, sokkal több tapasztalatuk van, mint nekünk. A mi csapatunknak meg kell tanulnia nyerni. Nagyon fájt volna, ha ezt a mai mérkőzést sem nyerjük meg, mert benne volt a péntekiben is, hogy bravúr lesz. Ma legalább ez nem történt meg, hanem az ellenfelünk egyéni képességeik miatt kaptuk a gólokat.