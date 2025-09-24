szeptember 24., szerda

Labdarúgás

1 órája

A legrosszabb rácalmási teljesítmény mégis örömet okozott

Címkék#Baracska#kulcs#bajnokság#labdarúgás#Rácalmás

Gólzáporos csata volt a Fejér vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztály kelet csoportban. A Rácalmás ötöt rúgva nyert, míg a Kulcsnak továbbra sem megy.

 Nagy volt az adok-kapok az első félidőben Rácalmáson, gólzápor volt, végül a legrosszabb hazai játék mégis győzelmet ért. A Kulcs „hajója” viszont továbbra sem ért partot, most nyolcat kaptak és még mindig pont nélkül eveznek a bajnokság vizein.

Gólzápor Rácalmáson
Nagyot ment a Rácalmás otthon. Gólzáport láthattak a szurkolók.

Rácalmáson nem állta a  gólzáport a Baracska

Rácalmás – Baracska-Kajászó 5-3 (4-2)
Rácalmás: Berek, Nagy, Pinte F., Tóth, Balogh, Juhos, Morva, Jeney, Hornyák, Pinte Sz., Horváth. Cserék: Gurisatti, Rácz, Molnár, Erdei, Homolya.

A vendégek kezdték a gólgyártást az 5. percben Tejfel révén. Gyorsan érkezett a válasz Horváthtól, aki 10. és a 16. percben is betalált a baracskai kapuba. Kőti egy egyenlítő góllal újra visszahozta a vendégek reményét a 21. percben, de a rácalmási Nagy és Balogh találata már kétgólos előnyhöz juttatta a házigazdákat. A pihenőt úgy látszik mindkét fél komolyan vehette, mivel a második játékrészben csak egy-egy gól esett. Pinte és Horváth iratkozott fel a listára.

Gólzápor
Papp Péter rácalmási edző alig hitt a szemének a második félidőben
Fotó: Horváth László

Papp Péter rácalmási edző így jellemezte a mérkőzést: – Az eredmény ellenére a legrosszabb játékunkat mutattuk. Az első félidőben el is lőttük a puskaporunk nagy részét. 

Természetesen örülünk a három pontnak, mert fontos volt. Viszont a játékosok közül sokan keserű szájízzel gondolhatnak vissza a történtekre.

– Van, amikor az ember remekül játszik és kikap 3-0-ra, és van, hogy nyögvenyelősen rúg öt gólt. Nem tudom a következőben melyiket válasszam? Azért megdolgoztunk a győzelemért, tehát nem véletlen szituációk voltak. Azt gondolom összességében, ha kijött volna ez a teljesítmény a múlt héten, akkor a második helyen vagyunk. Így meg a hatodikon állunk.

Szabadegyháza – Kulcs 8-0 (5-0)
Szabadegyháza: Nochta - Tóth, Sági, Bartos, Koncz, Horváth Á., Oláh, Rátkai, Virág, Kovács, Kotulák A. Cserék: Árkus, Vida, Karbacz, Bernáth, Kotulák I., Horváth T.
Kulcs: Kolmankó - Osváth, Mészáros, Bilkej, Nagy, Sebestyén, Varga, Tomor, Herczog, Varjas, Seres. Cserék: Posch, Stabó, Plézer.

Tetemes előny szerzett Szabadegyháza az első játékrészben, melyhez nem volt hozzászólása a kulcsiaknak. A szünetet követően sem sikerült szépíteni Horváth László fiainak és további három góllal gyarapodott a Duna-mentik számára szomorú eredmény. 

 

