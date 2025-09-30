Baracsi dráma, még mindig nem fogják fel, hogy ilyen megtörténhet

A Fejér vármegyei futball-bajnokság II. osztály déli csoport 4. fordulójában az Előszállás kapujában landolt a legtöbb gól, szám szerint hét. Becsületükre legyen mondva, kétszer ők is betaláltak. A listavezető Beloiannisz is bepakolt Pákozdon ötöt, amire csak egy válasz érkezett a házigazdáktól. A legkevesebb találat az LMSK – Kisláng mérkőzésen született.

Nagykarácsonyban minidg izgalmas a futball

Fotó: Komáromi László

A futball mindig izgalmas

Nagykarácsony – Nagyvenyim 2-2, (1-0)

Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Dorovitz, Balogh, Jákli, Zsilovics, Kü, Czári, Proncz, Baranyai. Cserék: Gertner, Szabó.

Nagyvenyim: Virág - Rezes, Princz, Balogh, slett, Mohácsi, Palkovics, Rácz, Keviczki, Cislo, Török. Cserék: Tábi, Ráthgéber, Furuglyás, Kovács, Rácz, Alumbugu, Sipeki.

A „nagyok” csatáját mindig óriási érdeklődés követi a szurkolók körében. Talán ennek is köszönhető, hogy a megszokottnál felfokozottabb a mérkőzés hangulata. Baranyai szerzett vezetést a hazaiaknak a 19. percben, majd sokáig eredmény nélkül ostromolták egymás kapuját a csapatok. Az 59. percben Balogh újabb hazai találatával már 2-0-ra vezettek a házigazdák. Nagyvenyim a 65. percben büntetőből szépített Rezes révén. Végül pedig a 88. percben Balogh is betalált Turi hálójába és ezzel pontot mentett a Nagyvenyimnek.

Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Jól kezdtük a mérkőzést és mi kezdeményeztünk. Ellenfelünk védekezésre állt be. Ugyanakkor három helyzetükből kettőt ki is használtak. Az első félidőben élesebben haraptak. A másodikban már megjött a nagyvenyimi csapat éhsége is a gólokra. Nehéz mérkőzés volt, kétgólos hazai vezetés után kellett felállnunk. A nézőtéren tüzes hangulat volt jellemző. Nagyon brusztoltak a csapatok.

Mondhatjuk, hogy érzelmekkel teli, karakán kis találkozót láthattunk. Összességében reálisnak mondható az eredmény.

Szöllősi Martin Nagykarácsony: – Amit elterveztem és kértem a csapattól úgy gondolom meg tudtuk csinálni. Az akarat és a hozzáállás kifejezetten tetszett. Két gólos előnyünk is volt a második félidőben majd a játékvezető egy vitatható szituációból büntetőt ítélt, amivel a vendégeket visszahozta a mérkőzésbe. Ezzel nem lett volna semmi baj, ha mi is megkapjuk a lehetőséget a rajtunk elkövetett szabálytalanságokból a büntetőpontról. Összességében eredményezhetett volna nekünk három pontot is ez a hétvége, de tudjuk most ezt az eredményt is értékelni.