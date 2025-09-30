1 órája
Baracsi dráma, még mindig nem fogják fel, hogy ilyen megtörténhet
Nagykarácsonyban óriási csatában ikszelt a Nagyvenyim. A baracsi futball ismét hullámvölgyben a múlt heti siker után.
A Fejér vármegyei futball-bajnokság II. osztály déli csoport 4. fordulójában az Előszállás kapujában landolt a legtöbb gól, szám szerint hét. Becsületükre legyen mondva, kétszer ők is betaláltak. A listavezető Beloiannisz is bepakolt Pákozdon ötöt, amire csak egy válasz érkezett a házigazdáktól. A legkevesebb találat az LMSK – Kisláng mérkőzésen született.
A futball mindig izgalmas
Nagykarácsony – Nagyvenyim 2-2, (1-0)
Nagykarácsony: Turi - Csucsai, Kovács, Dorovitz, Balogh, Jákli, Zsilovics, Kü, Czári, Proncz, Baranyai. Cserék: Gertner, Szabó.
Nagyvenyim: Virág - Rezes, Princz, Balogh, slett, Mohácsi, Palkovics, Rácz, Keviczki, Cislo, Török. Cserék: Tábi, Ráthgéber, Furuglyás, Kovács, Rácz, Alumbugu, Sipeki.
A „nagyok” csatáját mindig óriási érdeklődés követi a szurkolók körében. Talán ennek is köszönhető, hogy a megszokottnál felfokozottabb a mérkőzés hangulata. Baranyai szerzett vezetést a hazaiaknak a 19. percben, majd sokáig eredmény nélkül ostromolták egymás kapuját a csapatok. Az 59. percben Balogh újabb hazai találatával már 2-0-ra vezettek a házigazdák. Nagyvenyim a 65. percben büntetőből szépített Rezes révén. Végül pedig a 88. percben Balogh is betalált Turi hálójába és ezzel pontot mentett a Nagyvenyimnek.
Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Jól kezdtük a mérkőzést és mi kezdeményeztünk. Ellenfelünk védekezésre állt be. Ugyanakkor három helyzetükből kettőt ki is használtak. Az első félidőben élesebben haraptak. A másodikban már megjött a nagyvenyimi csapat éhsége is a gólokra. Nehéz mérkőzés volt, kétgólos hazai vezetés után kellett felállnunk. A nézőtéren tüzes hangulat volt jellemző. Nagyon brusztoltak a csapatok.
Mondhatjuk, hogy érzelmekkel teli, karakán kis találkozót láthattunk. Összességében reálisnak mondható az eredmény.
Szöllősi Martin Nagykarácsony: – Amit elterveztem és kértem a csapattól úgy gondolom meg tudtuk csinálni. Az akarat és a hozzáállás kifejezetten tetszett. Két gólos előnyünk is volt a második félidőben majd a játékvezető egy vitatható szituációból büntetőt ítélt, amivel a vendégeket visszahozta a mérkőzésbe. Ezzel nem lett volna semmi baj, ha mi is megkapjuk a lehetőséget a rajtunk elkövetett szabálytalanságokból a büntetőpontról. Összességében eredményezhetett volna nekünk három pontot is ez a hétvége, de tudjuk most ezt az eredményt is értékelni.
Lajoskomárom II. – Baracs 3-2 (1-2)
Lajoskomárom: Balogh B. - Kicska, Hambalgó, Rottman, Vas, Szili, Lakk, Esze, Dopuda, Bögyös. Labossa. Cserék: Benedeczky, Balogh K., Csonka, Fejérpataky, Őri.
Baracs: Tóth - Hepp, Boros, Wolf, Katona, Takács, Kápolnási, Damásdi, Fülöp, Kiss, Palkó. Cserék: Nyári Sz., Bartók, Nyári T., Fejes D., Huber, Fejes Cs.
A vendég Baracs nem tudta kihasználni a kettős emberelőnyt. A 90. percben kapott góllal hagyta ott vendéglátóinál a három pontot. Már a 3. percben vezetéshez jutott a Lajoskomárom Vas góljának köszönhetően. A 10. perc végén a hazai Rottmann vonulhatott piros lappal az öltözőbe, így a Baracs emberelőnnyel folytathatta a mérkőzést. A 18. percben Takács be is talált a vendégek kapujába, a 40. percben Takács ismét gólt szerzett és nagy reményeket hozott a vendég szurkolóknak.
A második félidőben, a 65. percében Vas szépített. 2-2. A 85. percben azonban újabb hideg zuhany érte a vendéglátókat, mert Dopuda is bepirosodott. A kettős emberelőny ellenére a Baracs nem tudott újabb találatot elérni. Lajoskomárom a 90. percben viszont megmentette a mérkőzést és vele együtt a három pontot is.
Körmendi Zsolt Baracs: – Győztes meccset engedtünk ki a kezünkből. Ennél fájóbb vereség nincs. Végig fölényben játszunk, vezetünk, helyzeteket alakítunk ki, amiket szokás szerint nem tudunk góllal befejezni és a semmiből az ellenfél talál egy gólt. Emberelőnyben játszunk 80 percig, aztán kettősben is a vége előtt pár perccel, majd 2-2-nél egyértelmű büntetőt nem adnak meg.
Ezt nagyon nehéz megemészteni, még mindig nem fogtam fel, hogy ilyen megtörténhet.
- A forduló további eredményei: LMSK – Kisláng 1-1, Sárszentmihály-Masterplast – Seregélyes-Sárosd II. 1-2, Pákozd – Beloiannisz 1-5, Előszállás – Aba sárvíz 2-7.
