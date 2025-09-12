Kercsó Árpád így várja az Erste Liga rajtját

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Dunaferr egykori klasszisai és az ő edzőjük mit várnak a szezontól, az Erste Ligától.

Kercsó Árpád útmutatásai sokszor vezettek sikerre. Az Erste Ligában se lenne elveszett

Fotó: Erste Liga.hu

Erste Liga dunaújvárosi szemmel

Gebei Péter, aki amellett, hogy magyar válogatott hátvéd volt, játékvezetőként is komoly pályafutást tudhat maga mögött. Egyetlen bíró, aki az NHL-ben is közreműködött, a KHL-ben és A csoportos világbajnokságon is fújta a sípot.

- A Ferencváros távozásával kilenc csapat maradt. Talán jobb lett volna, ha dupla rájátszást rendeznek a ligában. Valamilyen szinten felső és alsó házra választva a klubokat. A dunaújvárosi csapattól azt remélem, hogy bekerülnek a play-offba, amihez most elég csak egy csapatot megelőzni. Nagyon kellene egy kis siker, jó lenne Dunaújvárost visszatenni a magyar hoki térképére. Látok ebben most lehetőséget, mert leírt játékosokat igazolt a DAB és annak idején 2002-ben mi is úgy nyertünk bajnokságot, hogy a csapatban csak leírt hokisok voltak.

Szélig Viktor, aki Magyarországon az Acélbikák mezén kívül mást nem vett föl, most a Hydro Fehérvár egyik vezetője. Ő aztán teljesen szakmai szemmel figyel az Erste Liga és a dunaújvárosi csapat rajtjára. - Nem tudom, hogy mi az igazság, de az információim szerint komoly pályaproblémái vannak a csapatnak. Én úgy látom, hogy egy versenyképes irányba indult el a dunaújvárosi jégkorong, de ha nem lesz hazai pálya, nem lehet visszahozni a közönséget. Az Erste Ligáról általában, a Fradi távozása nagy érvágás. Úgy látom, hogy a két erdélyi csapat, a Brassó és a Gyergyószentmiklós között fog eldőlni a bajnoki cím.

Ezt erősítette meg a fentebb nyilatkozó egykori hokisok nevelőedzője, Kercsó Árpád is. - A Brassónak nagyon komoly csapata van, rendkívül erős összetartásuk van. A Gyergyó játékos állományában talán erősebb, mint a Brassó, de a rájátszásban egészen kis dolgokon múlik a siker. A dunaújvárosi csapattal kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sajnos, hogy külföldiekre és más városokból hozott magyarokra építenek. Amíg nem lesz dunaújvárosi mag, nem lesz néző sem.